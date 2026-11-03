Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники

Блог

Надежда Сухорукова
Надежда Сухорукова

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe
Новости. Общество / Мнения
Time to read2 мин
546
Блог |

Мы ошибались. Мы думали – они люди

Мы ошибались. Мы думали – они люди
Россия ударила по укрытию школы в Камышевахе 2 ноября 2026 года. 29 погибших и 48 пропавших без вести. Иллюстративное фото к теме преступлений России. Источник: t.me/pgo_gov_ua

Мы ошибались. Мы думали – они люди.

Я надеялась, что они поймут, что поступают ужасно. Я искала в них совесть и стыд. У них этого не может быть. Это как искать под землей небо и пытаться услышать пение птиц.

Далее текст на языке оригинала.

Я зрозуміла, що вони інші. В них відсутньо все, що має бути в людей: співчуття, совість, емпатія. Вони озвіріли і прийшли нас вбивати.

Але все одно ми дотримувались звичаїв війни. З диким звіром воювали за людськими законами.

"Ми не вони". Так колись казав хірург Вовчанської лікарні. Він оперував поранених українців, у яких шалені орки стріляли впритул.

Читайте также
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
10,7 т.
Петропавловская Борщаговка: причины и последствия конфликта
10,7 т.
Петропавловская Борщаговка: причины и последствия конфликта
Владимир ВятровичВладимир Вятрович
7,0 т.
Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится. Что делать?
7,0 т.
Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится. Что делать?
Игорь Савчук (военный)Игорь Савчук (военный)
6,5 т.
Как поддельная "скорая", титушки и толпа устроили диверсию в пользу врага
6,5 т.
Как поддельная "скорая", титушки и толпа устроили диверсию в пользу врага

I цих, найшаленіших орків, теж оперував. Бо "ми ж цивілізований світ і дотримуємось Женевської конвенції. А вони поранені".

Але виявилося, що вони лише зовні, як люди. Насправді, вони на лікарів наставляли зброю. Приносили до операційної гранати. Боялися, що їх "заріжуть". Судили по собі.

Кiлька рокiв тому я робила сюжет про цього лікаря – хірурга та людей, які пережили російську окупацію у Вовчанську. Люди розповідали, як страшно було жити, доки не прийшли наші та не звільнили місто від російських солдатів.

І цей лікар теж чесно розповідав свою історію. І про постійний страх, і про спроби поговорити з окупантами і дізнатися: чому вони нас вбивають? І про те, як витягував із того світу поранених російських убивць.

А наприкінці сказав, що тепер, ці, врятовані їм орки, обстрілюють лікарню. Вони встигли втекти та продовжують свою найулюбленішу справу – вбивати.

Їх снаряди летять чітко в операційну, бо вони добре знають, де вона знаходиться. Це їхня "подяка" людям, які їх врятували від пекла, куда вони ще обов'язково потрапят після смерті.

А потім росіяни повністю стерли Вовчанськ з лиця землі, ніби він був намальований на ватмані простим олівцем.

Вони знищили місто вщент, до обвуглених будинків, попелястого грунту, понівечених загиблих дерев. На місці Вовчанська залишилася мертва планета.

І я не знаю, кому з людей з мого минулого сюжету вдалося вижити.

***

Цунамі на iм'я росiя йде світом і змітає все на своєму шляху, а люди все ще сидять на березі і п'ють коктейлі.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Надежды Сухоруковой
Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелырусскиеУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!