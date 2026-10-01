"Мы не имеем права их подвести": Порошенко поздравил воинов с Днём защитников

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил защитников и защитниц Украины, которые днем и ночью борются за свободу и независимость нашего государства.

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"Сегодня под Покровом Богородицы находятся сотни тысяч наших воинов. На фронте воюют пехотинцы и артиллеристы, танкисты и связисты, специалисты по РЭБ и операторы дронов, еще сотни других специалистов. От них зависит, выстоит ли страна. Поэтому каждый наш день – это день защитников и защитниц. За годы войны мы уже привыкли к тому, что почти у каждого есть кто-то из друзей или близких в форме. Мы не имеем права их подвести", – написал Порошенко в соцсетях.

"Каждую неделю встречаемся с военными. Передаем технику и помощь, обсуждаем ситуацию, выслушиваем просьбы, строим планы. Поэтому точно знаю, что фронт держится на конкретных людях, которые каждый день выполняют свою тяжелую работу", – отмечает пятый президент.

"Покров для украинской армии – это давний казацкий традиционный великий праздник. Именно поэтому в 2014 году я отменил советский 23 февраля и установил День защитника Украины на Покров. Мы вернули свое не только в календарь, но и в понимание того, откуда происходит украинская армия и чьи традиции она продолжает", – напомнил Порошенко.

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"Сегодня прежде всего благодарю наших защитников и защитниц. Благодарю тех, кто сейчас на позициях. Их родных, которые это выдерживают. Тех, кто обеспечивает фронт в тылу. Тем, кто вернулся после ранений. И тем, кого мы уже никогда не сможем поздравить. И наша молитва сегодня за всех них. Пусть Богородица хранит украинское войско. С Покровом. С Днем защитников и защитниц Украины. С Днем украинского казачества. Слава Украине!", – пишет Петр Порошенко.

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