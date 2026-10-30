''Мечта должна стать планом'': певица М’ята встретилась с участниками ''Блогер Кемпу''

Вторая осенняя смена "Блогер Кемпа", организованная Фондом Рината Ахметова, в самом разгаре! Дети, пострадавшие от войны, здесь отдыхают, учатся, находят новых друзей и осваивают STEM-образование.

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Во время этой смены для участников "Блогер Кемпа" устроили мотивационный мастер-класс, который провела украинская певица Мята. Она поделилась историей своего творческого пути, рассказала, откуда черпает вдохновение, и дала советы из собственного опыта о том, как верить в свои идеи и не бояться пробовать новое.

"Когда ехала сюда, я очень долго думала, о чем могу поговорить с детьми. Мне было важно дать им такую информацию, которая бы их вдохновила, зарядила, чтобы они взяли для себя что-то полезное для будущего", – отметила певица.

Звездная гостья также провела для кемперов творческое упражнение "Мечта – действие". Во время него дети записывали свои мечты на листах и размышляли, какие конкретные шаги помогут их осуществить. Мята призвала детей не отказываться от своих замыслов из-за ошибок или чужого мнения, а, наоборот, развивать свой талант ежедневным трудом.

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"Важно, чтобы у детей был план достижения мечты. Каждая мечта начинается с действия. И когда они его писали, я видела, как у них светились глаза. Все они разные и талантливые, но, возможно, не все еще осознают свою силу и не знают, что ждет их в будущем. Но благодаря этому плану они смогут построить большое будущее", – говорит Мята.

Дети были в восторге от мастер-класса. Певица вдохновила их верить в собственные силы и смело идти к мечтам.

"Встреча с Мятой мне очень понравилась. Я подошел к ней, чтобы задать вопрос о музыке, потому что сам пишу песни. Мята была очень приветлива со мной и пообщалась. Сегодня просто идеальный день! Все было очень круто", – говорит 16-летний Максим.

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"Встреча с Мятой прошла очень успешно. Мне все понравилось", – делится впечатлениями 10-летняя Мишель.

В конце мастер-класса Мята устроила для кемперов концерт: исполнила свои хиты, а дети охотно подпевали и танцевали вместе с певицей.

У "Блогер Кемпа" очень насыщенная программа: квесты, творческие мастер-классы, туристические походы, спортивные соревнования, тематические вечеринки и STEM-занятия. Благодаря опытам и командным заданиям дети будут развивать логическое мышление, креативность и навыки работы с современными технологиями.

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Благодаря проекту уже более 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В целом за годы деятельности Фонд оказал помощь более 6 миллионам украинских детей.