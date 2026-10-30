''Мечта должна стать планом'': певица М’ята встретилась с участниками ''Блогер Кемпу''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз по банкам и обменникамЮжный мост в КиевеВ Киеве начали строить дополнительные переправы через Днепр: когда заработают первыеВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоПоказания счетчика электроэнергии. ИллюстрацияЗа свет могут начислить несуществующий долг: что должен сделать каждый, чтобы получить правильные платежки"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
3,7 т.
"Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу"
"Блогер Кемп" – очень насыщенная программа. Источник: Фонд Рината Ахметова

Вторая осенняя смена "Блогер Кемпа", организованная Фондом Рината Ахметова, в самом разгаре! Дети, пострадавшие от войны, здесь отдыхают, учатся, находят новых друзей и осваивают STEM-образование.

Во время этой смены для участников "Блогер Кемпа" устроили мотивационный мастер-класс, который провела украинская певица Мята. Она поделилась историей своего творческого пути, рассказала, откуда черпает вдохновение, и дала советы из собственного опыта о том, как верить в свои идеи и не бояться пробовать новое.

''Мечта должна стать планом'': певица М’ята встретилась с участниками ''Блогер Кемпу''

Вторая осенняя смена "Блогер Кемпа", организованная Фондом Рината Ахметова, в самом разгаре. Источник: Фонд Рината Ахметова

"Когда ехала сюда, я очень долго думала, о чем могу поговорить с детьми. Мне было важно дать им такую информацию, которая бы их вдохновила, зарядила, чтобы они взяли для себя что-то полезное для будущего", – отметила певица.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
15,5 т.
Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ
15,5 т.
Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
12,2 т.
Лучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех
12,2 т.
Лучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,6 т.
Трем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосы
4,6 т.
Трем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосы

Звездная гостья также провела для кемперов творческое упражнение "Мечта – действие". Во время него дети записывали свои мечты на листах и размышляли, какие конкретные шаги помогут их осуществить. Мята призвала детей не отказываться от своих замыслов из-за ошибок или чужого мнения, а, наоборот, развивать свой талант ежедневным трудом.

''Мечта должна стать планом'': певица М’ята встретилась с участниками ''Блогер Кемпу''

Певица Мята встретилась с участниками "Блогер Кемпа". Источник: Фонд Рината Ахметова

"Важно, чтобы у детей был план достижения мечты. Каждая мечта начинается с действия. И когда они его писали, я видела, как у них светились глаза. Все они разные и талантливые, но, возможно, не все еще осознают свою силу и не знают, что ждет их в будущем. Но благодаря этому плану они смогут построить большое будущее", – говорит Мята.

Дети были в восторге от мастер-класса. Певица вдохновила их верить в собственные силы и смело идти к мечтам.

"Встреча с Мятой мне очень понравилась. Я подошел к ней, чтобы задать вопрос о музыке, потому что сам пишу песни. Мята была очень приветлива со мной и пообщалась. Сегодня просто идеальный день! Все было очень круто", – говорит 16-летний Максим.

"Встреча с Мятой прошла очень успешно. Мне все понравилось", – делится впечатлениями 10-летняя Мишель.

''Мечта должна стать планом'': певица М’ята встретилась с участниками ''Блогер Кемпу''

Певица Мята встретилась с участниками "Блогер Кемпа". Источник: Фонд Рината Ахметова

В конце мастер-класса Мята устроила для кемперов концерт: исполнила свои хиты, а дети охотно подпевали и танцевали вместе с певицей.

У "Блогер Кемпа" очень насыщенная программа: квесты, творческие мастер-классы, туристические походы, спортивные соревнования, тематические вечеринки и STEM-занятия. Благодаря опытам и командным заданиям дети будут развивать логическое мышление, креативность и навыки работы с современными технологиями.

''Мечта должна стать планом'': певица М’ята встретилась с участниками ''Блогер Кемпу''

Певица Мята встретилась с участниками "Блогер Кемпа". Источник: Фонд Рината Ахметова

Благодаря проекту уже более 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В целом за годы деятельности Фонд оказал помощь более 6 миллионам украинских детей.

Похожие темы
Фонд Рината Ахметовадетикемперконцерт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!