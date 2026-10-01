Могут испортить всё: восемь ошибок туристов, выбирающих отдых по системе «All-inclusive»

Отдых по системе "все включено" может существенно различаться в зависимости от курорта и туроператора. Перед бронированием стоит выяснить, что именно входит в стоимость: какие рестораны, напитки и развлечения доступны гостям, а за какие услуги придется доплачивать.

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На это обращает внимание The Telegraph. Там назвали восемь ошибок, которых стоит избегать при бронировании отдыха по системе "все включено".

Не тот размер и формат курорта

При выборе отеля важно учитывать не только цену и перечень услуг, но и размер курорта и его атмосферу. В крупных комплексах обычно есть несколько ресторанов, больше развлечений и разнообразных удобств, а по вечерам здесь могут проходить вечеринки и живые выступления.

В то же время в крупном курортном комплексе может быть меньше уюта и уединения. Поэтому перед бронированием стоит проверить, сколько номеров в отеле и какую атмосферу он предлагает.

Не менее важно выяснить, на кого рассчитан курорт — на взрослых или на семьи с детьми. Например, курорты Sandals в Карибском бассейне предназначены только для взрослых и ориентированы на пары. А вот Beaches на Ямайке и островах Теркс и Кайкос рассчитаны на семейный отдых.

Удаленность отеля может ограничить выбор

Многие курорты с системой "все включено" расположены в отдаленных или относительно изолированных местах. The Telegraph, в частности, приводит примеры Мальдив и некоторых районов египетского побережья Красного моря.

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В таких условиях туристы в значительной степени зависят от инфраструктуры самого курорта, ведь поблизости может не быть других заведений, где можно поесть или выпить. Именно поэтому отель должен предлагать гостям всё необходимое для комфортного отдыха.

Для тех, кто стремится к уединению и планирует пользоваться всеми услугами курорта, такая удаленность может быть вполне уместной. Однако она может стать проблемой для туристов, которые хотят время от времени покидать отель, посещать ближайшие города и знакомиться с местной культурой.

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Ограниченный выбор ресторанов

Формат "все включено" в первую очередь охватывает еду и напитки, однако перечень того, что входит в стоимость, может существенно отличаться в зависимости от курорта и туроператора.

В более бюджетных предложениях питание часто доступно только в основном ресторане, где блюда подают в формате шведского стола. Если еда качественная, это вполне удобный вариант, но через неделю-две однообразное меню может надоесть. Особенно если за питание в других ресторанах придется доплачивать.

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Некоторые курорты предлагают рестораны à la carte, однако количество бесплатных посещений может быть ограничено, а за дополнительные придется платить. В более дорогих комплексах, особенно высшего класса, гостям могут разрешать питаться в любом ресторане на территории курорта.

Напитки тоже могут разочаровать

Не менее существенно отличается ассортимент напитков, доступных гостям в рамках пакета. В более бюджетных предложениях из алкоголя обычно подают местное пиво и крепкие напитки, а также обычные столовые вина.

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В более дорогих вариантах могут быть представлены международные бренды алкоголя, вина высшего качества, а также бесплатные безалкогольные напитки, пиво и закуски из мини-бара.

Поэтому перед бронированием стоит проверить, какие именно напитки включены в стоимость, чтобы заранее понимать условия отдыха и избежать неожиданных расходов на месте.

Часть развлечений может оказаться платной

Помимо питания и напитков, важную роль играют развлечения и удобства, которые курорт включает в стоимость проживания. Их перечень может существенно отличаться в зависимости от отеля.

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На многих курортах гостям бесплатно предоставляется снаряжение для немоторизированных водных видов спорта — например, каяки, виндсерфы и доски для серфинга стоя. В то же время его количество может быть ограниченным, поэтому желающим иногда приходится ждать своей очереди.

За моторизированные развлечения, в частности водные лыжи и гидроциклы, обычно нужно доплачивать. В некоторых случаях бесплатный доступ к ним также может быть ограничен определённым количеством сеансов.

Спа-процедуры и экскурсии почти всегда оплачиваются отдельно. Поэтому перед бронированием стоит проверить, какие развлечения и услуги уже включены в стоимость, а за что придется платить дополнительно.

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Детские клубы тоже имеют свои правила

Семейные предложения "All-inclusive" обычно предусматривают детские клубы и разнообразные развлечения для детей. Однако перед бронированием стоит выяснить, с какого возраста эти услуги предоставляются бесплатно.

За уход за младенцами и маленькими детьми может взиматься дополнительная плата. Вечерний уход за ребенком также почти всегда оплачивается отдельно, независимо от его возраста.

Следует учитывать этическую сторону

The Telegraph отдельно обращает внимание на этические вопросы, связанные с отдыхом по системе "все включено". В отношении влияния такой модели на местные сообщества существуют разные мнения.

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Критики считают, что "все включено" может отдалять туристов от местной жизни, а их расходы — уходить мимо небольших местных предприятий. В то же время сторонники этой модели отмечают, что курорты создают рабочие места и могут поддерживать местных поставщиков.

Оценить экологические и социальные практики отелей помогает, в частности, программа сертификации Travelife, которую проводит дочерняя структура Abta. Она оценивает экологическую и социальную политику гостиниц по всему миру.

Не стоит забывать о пакетных турах

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Многие предложения All-inclusive, а возможно, и большинство из них, доступны только через конкретных туроператоров, поэтому их автоматически продают как пакетные туры.

В то же время некоторые отели и курорты можно забронировать самостоятельно. В таком случае транспорт и другие составляющие путешествия придется организовывать отдельно.

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