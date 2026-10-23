Могут быть большие потери денег: Львы, вас ждут большие проблеми, а Рыб долгожданный отдых – гороскоп на 23 октября для всех

Луна в Рыбах заставит нас сосредоточиться на эмоциях, воспоминаниях и переживаниях. Солнце сегодня покидает Весы и входит в Скорпион, создавая более спокойную атмосферу. Однако лучше избегать споров с людьми, которые постоянно придираются, так как они могут расстроить кого-то, защищая свои интересы или убеждения. Стоит расслабиться и спланировать выходные, вместо того чтобы искать поводы для спора. В конце концов, воцарится более радостная атмосфера, и выходные обещают быть весьма интересными.

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Давайте будем следовать своим увлечениям и избегать ненужных забот. Луна в Рыбах способствует отдыху, развитию и приятным занятиям, пишет Vogue.

Овен

Вы решите отдохнуть и избегать рискованных предложений. Вы будете отлично заботиться о своем здоровье и почувствуете, что восстанавливаете душевное равновесие. Однако, если кто-то вас за это упрекнет, не беспокойтесь. Соединение Нептуна с вашим знаком советует сосредоточиться на собственных потребностях. Завтра вы почувствуете прилив сил, так как Луна будет в вашем знаке. Однако сегодня избегайте перенапряжения и риска.

Телец

Венера в оппозиции к вашему знаку сделает вас общительным. Позвоните друзьям, у них наверняка найдутся интересные предложения. Только не расстраивайтесь, если кто-то в последнюю минуту изменит свои планы. Солнце в оппозиции к вашему знаку поможет вам адаптироваться к любой ситуации и получать еще больше удовольствия. В любви возможны приятные сюрпризы; кто-то особенный обязательно обратит на вас внимание.

Близнецы

Квадрат Луны к вашему знаку советует вам не заставлять себя делать то, чего вы не хотите. Шумные люди сегодня могут немного больше раздражать вас. Вы будете погружаться в мечтания, заниматься хобби или предаваться необычным мыслям. Если есть возможность, прогуляйтесь днем, так как физическая активность и свежий воздух улучшат ваше настроение. Вы почувствуете, что наконец-то делаете что-то хорошее для себя, и это поможет вам восстановить равновесие.

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Рак

Тригон Луны к вашему знаку сделает вас более оптимистичными. Вам понравится встречаться с друзьями или гулять. Тригон Солнца к вашему знаку благоприятствует хобби и творчеству – вы будете вдохновлены. Не стоит просто гадать, стоит ли этим заниматься или принесет ли это вам деньги, потому что сегодня радость творчества важнее. Различные предчувствия, сны и озарения также могут быть очень интересными.

Лев

Соединение Марса с Юпитером сделает вас более инициативным. Что бы вы ни решили, вам захочется осуществить это очень быстро. Однако ваши безумные идеи могут удивить близких, особенно тех, кто немного ленив. Не беспокойтесь об этом, а если это произойдет, сделайте то, что запланировали сами. Спорт сегодня будет для вас очень полезен, а соединение Юпитера с Юпитером также поможет отвлечься от повседневных проблем.

Главные истории дня

Дева

Прежде чем начать отдыхать, вы решите самостоятельно заняться важными делами. Луна в оппозиции сделает вас амбициозным, но и немного нетерпеливым. Прежде чем критиковать чужие идеи, подумайте над ними. Коллеги могут просто хотеть отдохнуть, и вам нужно это учесть. Занимайтесь тем, что важно для вас, и вы обретете душевное спокойствие. После обеда хорошо отправиться на йогу, в фитнес-центр или в бассейн.

Весы

Вас ждет успешный день, хотя сегодня Солнце покинет ваш знак, сделав вас независимыми. Не стыдитесь своего мнения, вы имеете на него право. Если кто-то вас критикует, возможно, вам следует сначала поразмыслить над собственным поведением. Вам тоже следует сначала подвести итоги своих успехов, и только потом анализировать свои недостатки. Вечеринки пройдут успешно, но не заставляйте себя участвовать, если вам не хочется. Расслабьтесь так, как вам удобно.

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Скорпион

Соединение Солнца придаст вам энергии, и вы с нетерпением будете ждать встреч с друзьями. Прислушивайтесь к советам, особенно если они исходят от более опытных людей. Сегодня вы многому научитесь и измените свой взгляд на сложные вопросы. Соединение Меркурия благоприятствует интересным профессиональным идеям, но вы воплотите их в жизнь только на следующей неделе. После обеда хорошее время для активного отдыха. Посетите интересные места и воспользуйтесь возможностями различных культурных достопримечательностей.

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Стрелец

Не берите на себя слишком много обязанностей, так как вы предпочтете заниматься искусством или хобби. Тригон Юпитера делает вас мечтательной и жаждущей красоты. Однако некоторые люди будут спешить, что может привести к недопониманию. Если вы хотите спокойного дня, избегайте нервных людей, чтобы избежать недоразумений. После обеда – хорошее время, чтобы позаботиться о своей внешности и здоровье, поэтому найдите время только для себя.

Козерог

У вас будет множество отличных идей, как провести день. Однако утром вам нужно будет позаботиться о своих обязанностях. Кто-то напомнит вам о различных обещаниях, которые вы им дали. Вас не будут упрекать, но вы почувствуете себя обязанным их выполнить. Несмотря на это, Солнце в секстиле благоприятствует отдыху и развлечениям, а также сосредоточению на своей физической форме. Отправьтесь на прогулку – это придаст вам заряд энергии.

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Водолей

Небольшой отдых пойдет вам на пользу. Не беритесь за слишком много новых задач и старайтесь больше концентрироваться во время покупок. Позвоните друзьям после обеда, у них наверняка найдется интересная история, которой они смогут поделиться. Доверьтесь также своей интуиции, ведь квадрат Солнца поможет вам взглянуть на вещи с другой стороны. Возможно, вы откроете для себя то, чего не замечают другие.

Рыбы

Вы будете в отличном настроении, а соединение Луны с планетой предвещает приятные события. Однако удовлетворение близких будет для вас важно. Вы сможете утешить кого-то или даже сделать для них что-то полезное. Солнце в тригоне также благоприятствует завоеванию расположения дальних родственников, стоит обсудить с ними общие вопросы. Во второй половине дня будет время для развлечений, и вас могут пригласить на интересную встречу или свидание.

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