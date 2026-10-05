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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Историк

Новости. Общество / Мнения
Time to read4 мин
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Блог |

Язык в обмен на ЕС, или "Какая разница" возвращается?

Язык в обмен на ЕС, или "Какая разница" возвращается?
Украина и Венгрия согласовали 11 пунктов по правам нацменьшинств. Источник: eurofest.org.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 16119 об обеспечении прав представителей национальных меньшинств в сфере образования. По договоренности с Венгрией он должен быть принят уже на ближайшем пленарном заседании сразу в первом чтении и в целом.

Мы критически относимся к содержанию этого законопроекта и считаем, что он не принесет никакой пользы украинскому образованию.

Вместе с тем следует отметить, что благодаря конструктивному взаимодействию представителей правительства и парламента текст проекта претерпел положительные изменения и на сегодняшний день не содержит наиболее опасных норм, которые были в его первоначальной версии.

Мы можем согласиться с тем, что принятие этого законопроекта является приемлемой платой за разблокирование Венгрией продвижения Украины в ЕС и открытие двух переговорных кластеров.

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Но мы не можем согласиться со все возрастающей фрагментарностью и рефлекторностью языковой политики, которая все чаще сводится к переписке законов под давлением иностранных государств без должного внимания к языковым потребностям и интересам миллионов украинцев.

В принятом в январе 2026 года постановлении "Об усилении роли украинского языка в укреплении украинского государства" Верховная Рада справедливо констатировала:

"Утверждение и защита украинского языка, формирование украиноязычной среды на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни имеют критически важное значение для национальной безопасности, государственного единства и устойчивого развития Украины. Необходимые для этого законодательные и управленческие решения должны приниматься в соответствии с интересами украинской государственности и будущего украинского народа, несмотря на противодействие государства-агрессора или любое другое внешнее давление".

Однако одних констатаций недостаточно. Во исполнение указанного постановления рабочая группа гуманитарного комитета Верховной Рады при участии представителей министерств и ведомств, народных депутатов и общественных организаций разработала комплексный законопроект № 15412 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного". Этот законопроект внесен 63 депутатами из всех фракций и групп парламента и поддержан профильным комитетом, но никак не выносится на пленарные заседания.

Ни одна внешняя сила не будет требовать от Украины защиты наших собственных национальных интересов и нашего государственного языка, мы должны заботиться об этом сами. И не только поспешно принимать фрагментарные решения о языках меньшинств под внешним давлением, но и проводить последовательную и системную языковую политику.

Проявлением готовности украинского парламента к такой системной политике стало бы принятие в ближайший пленарный день не только законопроекта об образовании на языках меньшинств, но и, по крайней мере в первом чтении, законопроекта № 15412, направленного на развитие и защиту украинского языка.

Это решение продемонстрировало бы государственную зрелость парламента и способствовало бы широкому консенсусу вокруг комплексной поддержки и защиты как государственного языка, так и языков национальных меньшинств. Однако мы с удивлением констатируем, что не только пророссийские депутаты, но и отдельные правительственные структуры хотят разрушить такой консенсус и под откровенно надуманными предлогами заблокировать рассмотрение законопроекта № 15412. По сути, мы стоим перед угрозой нового скатывания языковой политики к риторике о "какая разница" и пророссийской демагогии в стиле Табачника и Кивалова с Колесниченко о том, как украинский язык ущемляет права меньшинств.

Мы подчеркиваем, что попытки блокировать важные законодательные инициативы, искусственно противопоставляя государственный язык языкам национальных меньшинств, являются неприемлемыми.

Призываем Верховную Раду Украины, депутатские фракции и группы, каждого народного депутата голосовать за законопроект № 16119 только при условии предварительного принятия в первом чтении законопроекта № 15412 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения функционирования украинского языка как государственного".

Призываем вынести оба этих законопроекта на ближайшее пленарное заседание и продемонстрировать сбалансированный ответственный подход к защите и поддержке как государственного украинского языка, так и языков национальных меньшинств.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Владимира Вятровича
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украинский языкВерховная Рада УкраинызаконопроектВенгрияполитика
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