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Даниил Довбун
Даниил Довбун

Волонтер и переговорщик АТО

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Новости. Общество / Мнения
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Мова – это наш цветной скотч

Мова – это наш цветной скотч
Иллюстративное фото. Военнослужащий ВСУ, 115 ОМБр. Источник: 115 ОМБр ВСУ

35 лет независимости современной Украины. 13 лет борьбы за свое достоинство. 4 года сопротивления великому нашествию раzzизма.

Далее текст на языке оригинала.

Але досі носять по соцмережах х*йню, що комусь соромно, незручно, ніяково від того, як його чи її називають українською. Все ще х*йня в головах, що українська це селянська? Все ще існує імперська по*бота, що селяни неосвічені та другого сорту люди?

Неприємно чути українську, але виборюєш свободу України? Або будьте щирими хоча б з собою. Чи дійсно за Україну. Або треба пропрацювати це у мозгоправа.

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На нуль ти не сунешся без ідентифікаційного кольору скотчу. Свої ж зах*ярять, не відрізнивши від ворога. Поки йде війна. Поки ми тримаємо бій за існування себе як нації, мова – це наш кольоровий скотч. Так, він не ідеальний.

Багато г*ндонів бігає на свята у вишиванках, краде з бюджету, займається криміналом, а потім по телевізору розповідають як любити батьківщину. Ну так і на ЛБЗ п*дари влягаються у наш піксель, намотують наш кольоровий скотч. Життя несправедливе. Але без скотчу на ЛБЗ твоє життя коротке і сумне.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Данила Довбуна
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