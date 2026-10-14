Море денег и возможностей: три знака зодиака в конце октября привлекут богатство и успех

В октябре 2026 года три знака зодиака привлекут богатство и успех. Ретроградное движение Венеры и Меркурия предоставит им множество возможностей изменить свое финансовое положение в этом месяце. Поскольку 24 октября Меркурий также переходит в ретроградное движение в Скорпионе, вам пока не нужно принимать какие-либо решения.

Видео дня

На данный момент изучение возникающих возможностей и пересмотр вашего подхода к управлению деньгами привлечет долгосрочный успех, пишет yourtango.

Дева

В этом месяце, Дева, переосмысление своих финансов может сыграть важную роль в привлечении успеха. Поначалу это может показаться медленным процессом, но новолуние в Весах 20 октября принесет новый взгляд на то, как вы определяете богатство и изобилие. Вероятно, вы поймете, что дело не только в работе или бюджете, но и в той жизни, которую вы действительно можете прожить.

К концу месяца не удивляйтесь, если вам захочется поискать возможности пассивного дохода вместо традиционной работы с 9 до 5. Используйте следующие несколько недель для изучения новых возможностей партнерства, особенно после того, как ретроградная Венера перейдет в Весы 25 октября. Именно тогда вы действительно начнете видеть способы заставить свои деньги работать на вас.

Поскольку и Весы, и Скорпион ассоциируются с партнерством, ваши возможности для успеха открываются благодаря выгодным партнерским отношениям. Убедитесь, что вы рассматриваете всю картину своих финансов, включая пассивный доход и возможности для бизнеса, которые не воспринимаются как работа. В конечном итоге это не только приведет к большему успеху, но и даст вам больше шансов жить так, как вы хотите.

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Весы

С 3 по 25 октября ретроградная Венера в Скорпионе выведет на поверхность ваши отношения с деньгами и личные убеждения о богатстве. Ретроградная Венера в равной степени связана как с возвратом прошлых финансовых вложений, так и с пониманием того, чего вы действительно заслуживаете.

Весы, сейчас не время для новых или рискованных инвестиций. Пересмотр бюджета и размышления о ваших убеждениях относительно финансового благополучия – ключи к привлечению богатства и успеха не только в октябре, но и в будущем.

Главные истории дня

Венера в ретроградном движении находится в Скорпионе до конца месяца, после чего возвращается в ваш знак зодиака. Как только Венера вернется в прямое движение, она снова войдет в Скорпион 4 декабря, а это значит, что то, что вы начнете замечать и над чем будете работать в октябре, продолжится до конца года. Поэтому не спешите ждать результатов. Сейчас самое время играть в долгую игру. Вы не можете ускорить свой собственный рост, так же как не можете ускорить финансовую выгоду.

Козерог

К концу октября вы полностью поймете, что правильный партнер имеет решающее значение, когда дело касается богатства. 23 октября Юнона переходит в Водолей, направляя ваше внимание на преимущества партнерства в вашей финансовой жизни. Приготовьтесь работать с кем-то еще, чтобы добиться большего успеха для вас обоих.

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Поскольку в этом месяце Венера находится в ретроградном движении в Скорпионе, вполне вероятно, что личные или романтические отношения принесут вам финансовую выгоду. Но более того, Юнона в Водолее побуждает вас выбрать выгодное деловое партнерство или наладить отношения с успешным финансовым консультантом. В любом случае, выбор правильных партнерских отношений важен в ближайшие несколько недель.

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