"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год

Климатическое явление Эль-Ниньо, формирующееся в Тихом океане, может вызвать масштабные погодные аномалии зимой 2026-2027 годов. Ученые предупреждают о риске сильных осадков, наводнений, засух и других экстремальных погодных явлений в разных частях мира. В то же время точные регионы, которые ощутят наибольшее влияние, пока определить сложно.

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Об этом говорится в материале ScienceDaily, подготовленном на основе данных NASA Earth Observatory. Исследователи сравнили спутниковые наблюдения за развитием нынешнего Эль-Ниньо с показателями самых мощных климатических явлений предыдущих десятилетий, в частности 1997-1998 годов.

Что известно о новом Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, которое обычно возникает каждые два-семь лет. Оно характеризуется повышением температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Такие изменения влияют на циркуляцию атмосферы, из-за чего погодные условия могут меняться даже в регионах, удаленных от океана.

В нормальных условиях пассаты перемещают теплые поверхностные воды к западной части Тихого океана. Однако когда эти ветры ослабевают, теплая вода начинает двигаться на восток. Это приводит к дальнейшему повышению температуры океана и изменению уровня его поверхности.

По данным NASA, нынешнее явление развивается особенно стремительно. Спутниковые измерения за октябрь 2026 года демонстрируют заметное сходство с ситуацией, которая наблюдалась во время одного из самых мощных Эль-Ниньо в истории – в 1997-1998 годах.

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Почему ученые сравнивают явление с 1997 годом

Для оценки масштабов нынешнего Эль-Ниньо исследователи использовали данные спутниковой альтиметрии – технологии, которая измеряет высоту поверхности океана. Поскольку теплая вода расширяется, повышение уровня моря может свидетельствовать о накоплении тепла в определенных участках Тихого океана.

Ученые сравнили показатели за 13 октября 1997 года и 12 октября 2026-го. На обеих картах заметна похожая картина: уровень воды ниже обычного на западе океана и выше на востоке. Кроме того, аномально теплая вода распространяется вдоль экватора в направлении побережья Южной Америки.

Главные истории дня

Исследователи располагают примерно 35 годами спутниковых наблюдений, что позволяет сопоставлять развитие климатических явлений в разные периоды. По словам руководителя научных исследований миссий по измерению уровня моря в Лаборатории реактивного движения NASA Джоша Уиллиса, нынешнее Эль-Ниньо может оказаться даже мощнее события 1997 года.

В то же время ученый подчеркивает, что единой модели развития этого явления не существует: каждый эпизод имеет свои особенности, а его последствия зависят от расположения самых теплых вод и реакции атмосферы.

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Какие последствия Эль-Ниньо может иметь для мира

Предыдущие мощные эпизоды этого явления сопровождались значительными погодными аномалиями. В частности, во время Эль-Ниньо 1997-1998 и 2015-2016 годов в отдельных регионах мира наблюдались разрушительные пожары, засухи, неурожаи, сильные осадки и прибрежные наводнения.

В 1997-1998 годах сильные дожди обрушились на Калифорнию и другие районы юга США. В то время как во время явления 2015-2016 годов основная часть связанных с ним осадков выпала в Центральной Америке и на юго-востоке Соединенных Штатов. В Мексике тогда также зафиксировали значительные наводнения.

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Это свидетельствует о том, что даже Эль-Ниньо подобной интенсивности не обязательно будет иметь одинаковые последствия. На распределение осадков и других погодных явлений влияют дополнительные атмосферные процессы, поэтому прогнозы для конкретных территорий остаются неопределенными.

Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) от 8 октября 2026 года, вероятность сильного или очень сильного Эль-Ниньо в течение первых трех месяцев 2027 года составляет 83%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мощное погодное явление Эль-Ниньо может привести к сотням тысяч смертей в мире в течение 2026-2027 годов. Ученые предупреждают, что его последствия могут стать чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения из-за экстремальной жары и распространения инфекционных заболеваний.