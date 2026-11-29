В Украине последний день осени, 30 ноября, будет преимущественно сухим, однако в отдельных районах юга ожидаются мокрый снег и небольшой снег. В то же время в большинстве областей сохранится морозная погода, а порывы ветра на юге будут достигать 20 м/с.

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. В понедельник осадков в большинстве регионов не прогнозируют.

Исключением станет крайний юг страны, где местами возможны небольшой снег и мокрый снег. На дорогах западных и центральных областей местами образуется гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, со скоростью 5-12 м/с. В южных регионах местами прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза. В западных, центральных и Сумской областях местами похолодает до 12 градусов мороза, а в Карпатах – до 13-17 градусов ниже нуля.

Днем столбики термометров покажут 0-5 градусов мороза. В Закарпатье и на крайнем юге ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве 30 ноября будет сухо. Ночью температура опустится до 5-7 градусов мороза, днем составит 1-3 градуса мороза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 1 декабря

Во вторник, 1 декабря, в Украине также будет преобладать сухая погода. Небольшой снег возможен только ночью в отдельных районах крайнего юга.

РЕКЛАМА

Температура ночью составит 7-12 градусов мороза, на юге и юго-востоке – 4-9 градусов мороза. Днем ожидается 0-5 градусов ниже нуля. В Карпатах и на Закарпатье будет немного теплее – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В столице осадков не ожидается. Ночью прогнозируют 7-9 градусов мороза, днем – 1-3 градуса мороза.

Главные истории дня

В то же время, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температурный рекорд для 30 ноября в Киеве составляет +14 градусов. Его зафиксировали днем в 2012 году. Самая низкая температура в этот день была зарегистрирована ночью 1931 года – 16,3 градуса мороза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 29 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков на большей части территории не прогнозируют, лишь в Крыму местами возможны небольшой снег и дождь.