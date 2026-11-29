С наступлением декабря 2026 года порядок призыва граждан с инвалидностью в Украине останется прежним. Люди с I, II и III группами по-прежнему защищены законом от принудительной мобилизации.

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Однако в ряде конкретных случаев они все же могут оказаться на военной службе. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Будет ли принудительный призыв с 1 декабря

Законодательная база, регулирующая вопросы отсрочки, с 1 декабря не меняется. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане с инвалидностью любой из трех групп сохраняют гарантированное право не быть призванными по мобилизации.

Отправлять таких граждан в армию против их воли прямо запрещено законом. Несмотря на действие защитных норм, закон допускает несколько ситуаций, при которых военнообязанный с медицинским диагнозом может попасть в ряды ВСУ.

Когда человека с инвалидностью могут мобилизовать

Граждане с инвалидностью, в частности III группы, могут присоединиться к армии исключительно добровольно, заключив соответствующий контракт после прохождения медкомиссии.

Если группа инвалидности не подтверждена по установленной процедуре, снята после повторного медосмотра либо данные об отсрочке вовремя не внесены в военно-учетные документы, на гражданина начинают распространяться стандартные правила мобилизации.

Также стоит учесть, что право на отсрочку не срабатывает автоматически. Чтобы защита от мобилизационных распоряжений действовала на практике, статус необходимо официально подтвердить и зафиксировать через обращение в ТЦК.

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В целом никаких дополнительных санкций в отношении военнообязанных с 1 декабря также не вводится. Власти не планируют ни автоматического начисления штрафов через электронные реестры, ни пересмотра установленных возрастных границ для мобилизации. Все процедуры продолжают проводиться строго в рамках действующего законодательства.

Напомним, повестку военнообязанному в Украине могут вручить в любое время суток, в частности поздно вечером или посреди ночи. Законодательство не ограничивает оповещение только дневными часами.

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