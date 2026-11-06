Мобилизация в Украине: куда обращаться, если гражданин не согласен с действиями ТЦК

В Украине идет война и, соответственно, продолжаются мероприятия по мобилизации граждан. Эти мероприятия проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Умышленное препятствование законной деятельности ТЦК может привести к уголовной ответственности по статье №114-1 Уголовного кодекса.

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Об ответственности за препятствование деятельности ТЦК напомнили в Минобороны Украины. В то же время ведомство рассказало, куда обращаться, если граждане не согласны с действиями ТЦК.

Указанная статья УК защищает законную деятельность Вооруженных сил, а ТЦК и СП являются их структурными подразделениями. В особый период за нарушения, предусмотренные статьей №114-1, украинцам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. А если следствием стала гибель людей или другие тяжкие последствия, то – от восьми до пятнадцати лет.

Обязанности граждан

Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан. Поэтому все призывники, военнообязанные и резервисты в соответствии со своим статусом обязаны:

соблюдать правила воинского учета;

сообщать об изменениях учетных данных в установленном порядке;

прибывать по надлежащему вызову в ТЦК и СП;

проходить медицинский осмотр в предусмотренных законом случаях.

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Кроме того, во время мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского.

Наличие отсрочки не освобождает людей от соблюдения этих правил, подчеркнули в Минобороны.

Полномочия представителей ТЦК

ТЦК ведут воинский учет, проводят мероприятия по оповещению и призыву во время мобилизации, организуют направление на медицинский осмотр, участвуют в комплектовании войска. Также к их задачам относится организация социальной и правовой защиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей в пределах определенных полномочий.

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Уполномоченные представители ТЦК имеют право вручать повестки и проверять военно-учетные документы в установленном порядке.

И представители ТЦК обязаны действовать исключительно в рамках закона, подчеркнули в Минобороны.

Что считается препятствованием

В зависимости от обстоятельств признаки такого преступления могут иметь:

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умышленная блокировка служебного транспорта или доступа в помещения , которая мешает выполнению законных задач;

, которая мешает выполнению законных задач; физическое вмешательство в работу уполномоченных представителей с целью срыва мобилизационных мероприятий;

с целью срыва мобилизационных мероприятий; распространение информации о местах проведения таких мероприятий, направленное на то, чтобы помочь другим избегать проверок и уклоняться от мобилизации.

Как действовать в случае несогласия с ТЦК

Если гражданин считает решения или действия представителей ТЦК незаконными, он может обжаловать их в порядке подчиненности или в суде.

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По поводу нарушения своих прав также можно обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Если граждане считают, что в действиях представителей ТЦК есть признаки уголовного правонарушения, следует сообщить об этом органу досудебного расследования или прокурору. Гражданин имеет право пользоваться юридической помощью.

"Исполнение законных обязанностей и защита своих прав должны осуществляться правовыми способами. Умышленный срыв законных мобилизационных мероприятий может повлечь уголовную ответственность и лишение свободы", – напомнили в Минобороны.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской области юрисконсульта медицинского учреждения мобилизовали на следующий день после окончания срока его предыдущего бронирования – именно тогда работодатель подал новое заявление на отсрочку. Мужчина обжаловал в суде решение ВЛК о годности к службе и приказ ТЦК о его призыве. А суд полностью удовлетворил иск мужчины и отменил постановление ВЛК и приказ о его мобилизации.