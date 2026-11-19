Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR говорят, что в уголовном производстве "Роттердам+" сохраняется негативная тенденция, которую они условно называют "сомнительные доказательства". По их мнению, это в перспективе может привести к нарушению гарантий статьи 6 Европейской конвенции по правам человека.

Видео дня

"Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR фиксируют обстоятельства, которые в совокупности и с учетом дальнейшего хода судебного разбирательства могут привести к нарушению гарантий статьи 6 ЕКПЧ в части обеспечения принципа равенства сторон и надлежащей проверки доказательств, в отношении которых существуют обоснованные сомнения", – говорится в очередном мониторинговом отчете миссии.

В отчете отмечается, что на последнем заседании суд продолжил исследовать письменные доказательства стороны обвинения. Прокурор дополнительно огласил прогнозные показатели баланса электроэнергии, предложенные уровни оптовой рыночной цены, объемы добычи, импорта и потребления угля, расходы на его перевозку по железной дороге, а также расчетную рентабельность предприятий группы ДТЭК.

По данным наблюдателей, суд неоднократно просил прокурора объяснить не только цифры, но и их доказательственное значение и связь с предъявленным обвинением. Уточнить содержание отдельных материалов пыталась также сторона защиты.

"Во время этого судебного заседания наблюдатели мониторинговой миссии не зафиксировали исчерпывающих пояснений со стороны обвинения по всем вопросам, поднятым судом и защитой", – подчеркивают в IAC ISHR.

По данным миссии, прокурор в ряде случаев ссылался на то, что взаимосвязи между материалами станут понятны в ходе дальнейшего исследования.В то же время эксперты уточняют, что эти обстоятельства не дают оснований автоматически ставить под сомнение относимость или достоверность доказательств.

РЕКЛАМА

Однако, по их словам, вопросы о содержании и доказательственном значении части материалов остаются открытыми, а защита до сих пор не имела полноценной возможности системно изложить свои возражения.

В миссии сослались на практику Европейского суда по правам человека: гарантированные Конвенцией права должны быть "практическими и эффективными, а не теоретическими или иллюзорными" (дело Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye). Эксперты признают, что отложение возражений защиты само по себе не нарушает Конвенцию. Однако, по их мнению, длительная неопределенность относительно того, когда и как эти возражения будут рассмотрены, требует оценки с точки зрения равенства процессуальных возможностей сторон.

Главные истории дня