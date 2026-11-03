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"Крепкая оборона невозможна без фортификаций": Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
603
"Крепкая оборона невозможна без фортификаций": Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ
Надежная оборона невозможна без работы наших военных инженеров. Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил инженерные войска Вооруженных Сил Украины с профессиональным днем. Политик систематически поставляет военным строителям экскаваторы, мобильные пилорамы, средства РЭБ и другое оборудование. В частности, подразделения с начала полномасштабного вторжения получили 140 экскаваторов и почти восемь десятков пилорам.

Поздравление он опубликовал в Facebook.

''Крепкая оборона невозможна без фортификаций'': Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ

Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ. Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

"Надежная оборона невозможна без работы наших военных инженеров – возведения защитных сооружений, фортификаций, блиндажей для людей и капониров для техники. А успешное наступление – без разминирования ими территорий, прокладывания маршрутов под вражеским огнем и наведения переправ", – написал Порошенко.

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Политик отметил, что речь идет об "огромном объеме ежедневной работы, от которой зависят жизни наших воинов, устойчивость обороны и успех боевых операций".

''Крепкая оборона невозможна без фортификаций'': Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ

Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ. Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

"Инженерные подразделения постоянно копают, строят, укрепляют позиции. Часто под обстрелами, а кое-где до сих пор с лопатами вместо техники и без надлежащей защиты РЭБ. Именно поэтому наша команда уже много лет помогает военным инженерам. Мы убеждены, что тяжелую физическую работу должна выполнять техника. Копать нужно экскаваторами, распиливать древесину промышленными пилорамами, обогревать блиндажи современными печками. И все это под защитой РЭБ, чтобы обезопасить людей, которые выполняют эту работу", – отметил Порошенко.

''Крепкая оборона невозможна без фортификаций'': Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ

Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ. Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

''Крепкая оборона невозможна без фортификаций'': Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ

Порошенко поздравил инженерные войска ВСУ. Источник: пресс-служба "Европейской солидарности"

Он рассказал, что "за последние годы мы передали на фронт огромное количество экскаваторов и пилорам", но очередь на эту технику до сих пор огромная.

"Это лишь подтверждает, насколько масштабна работа наших военных инженеров и как много еще нужно сделать для их обеспечения", – написал лидер "ЕС".

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