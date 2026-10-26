''Места древних битв'': в Украине вышел первый исторический анимационный фильм сезона ''Битва под Говтвой. 1638 год. Урочище Шар-гора''

Масштабный историко-просветительский проект "Местами древних битв" Центра охраны и исследований памятников археологии Полтавского областного совета, поддержанный Украинским культурным фондом, представил премьеру первого анимационного фильма, который уже доступен для бесплатного просмотра по ссылке.

Видео дня

Первый фильм из цикла 5 уникальных анимационных фильмов посвящен казацкому восстанию под предводительством Якова Острянина, вспыхнувшему весной 1638 года на украинских землях и ставшему прологом к Украинской национальной революции под предводительством Богдана Хмельницкого.

Позади – годы противостояния с властями Речи Посполитой, выступления и мирные соглашения, которые лишь откладывали следующий конфликт. Левобережье стремительно заселяется, растут требования о земле, казацких правах и расширении реестра, а люди, воевавшие за короля, снова берутся за оружие, чтобы отстоять собственную свободу.

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Городок Говтва на территории современной Полтавщины становится одним из центров этой борьбы. Здесь войско Острянина устраивает оборону, сочетая естественную защиту рек и возвышенностей с возведенными укреплениями. К казацкому лагерю приближается коронное войско, командованию которого предстоит найти способ преодолеть эту природную крепость.

Главные истории дня

В центре событий – казацкий гетман Яков Острянин и командующий коронным войском Станислав Потоцкий, чьи замыслы и решения определяют ход битвы. Рядом с Потоцким – доминиканский монах Шимон Окольский, который сопровождает войско и записывает ход кампании. Фильм показывает противостояние с обеих сторон: как казаки готовят оборону и как их противники ищут в ней слабые места. Записи Окольского наряду с исследованиями археологов стали источниками реконструкции, а сам он предстает в фильме непосредственным свидетелем событий.

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Обширная предыстория восстания переходит в напряженное воссоздание боя, где рельеф, укрепления, разведка и опасные маневры определяют судьбу войска. Победа под Говтвой дает казакам надежду на успех, однако впереди – драматическое продолжение кампании. Ее завершение принесет десятилетия так называемого "золотого покоя", после которого созреет новое и крупнейшее восстание.

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В основе фильма – работа с историческими источниками, исследование местности и научная реконструкция событий. Благодаря анимации можно увидеть пространство древней битвы, проследить движение войск и погрузиться в атмосферу украинских земель первой половины XVII века.

Особую атмосферу эпохи XVII века создают саундтреки, в которые вошли произведения в исполнении ведущих украинских фолк-музыкантов и коллективов: Тараса Компаниченко, Сергея Охримчука, Юрия Фединского, а также групп "Хорея Козацкая", "Яры" и "Kings and Beggars".

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О проекте :

Проект "Местами древних битв: анимированные реконструкции событий, изменивших ход истории" подготовлен "Центром охраны и исследований памятников археологии" Полтавского областного совета при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Искусство в кадре". Анимация создана совместно с 7030.studio. Софинансирование проекта – Департамент культуры и туризма Полтавской областной военной администрации. Всего в цикл войдут 5 анимационных фильмов о малоизвестных, но судьбоносных битвах XIV–XVII веков (реконструкции Битвы на Ворскле (1399), Солоницкой битвы (1596), Куруковской битвы (1625), Говтвянской битвы (1638), а также битвы на Сербиновом поле 1658/1668 и под Полтавой (1658), которые будут сопровождаться серией тематических подкастов.

Концепция:

Научное направление: Вячеслав Шерстюк, Светлана Долинская, Виталий Сальников

Сценарий и режиссура: Вячеслав Шерстюк, Оксана Шерстюк

Художественное оформление: Дмитрий "Аху" Рябуха

Музыка: Сергей Охримчук, Тарас Компани́ченко, Юрий Фединский, "Хорея Козацкая", "Яри", "Kings and Beggars"

Музыкальное оформление и продюсирование: Оксана Шерстюк