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Город будущего и ветряки: как дети осваивали STEM-образование в "Блогер Кемпі" от Фонда Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
385
Город будущего и ветряки: как дети осваивали STEM-образование в "Блогер Кемпі" от Фонда Рината Ахметова
За годы деятельности Фонд оказал помощь более 6 миллионам украинских детей. Источник: Фонд Рината Ахметова

Завершилась вторая осенняя смена "Блогер Кемпа" от Фонда Рината Ахметова для детей, пострадавших в результате войны. Это были дни новых знакомств, творчества, знаний и ярких эмоций.

Особое место в программе заняло STEM-образование – это направление объединяет науку, технологии, инженерию и математику. Его главный принцип – обучение через практику: дети исследуют, экспериментируют, конструируют, проверяют собственные идеи и вместе ищут решения. В "Блогер Кемпе" этот подход превратили в увлекательную работу над проектами.

Город будущего и ветряки: как дети осваивали STEM-образование в ''Блогер Кемпі'' от Фонда Рината Ахметова

Как дети осваивали STEM-образование в "Блогер Кемпе". Источник: Фонд Рината Ахметова

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К занятиям присоединились специалистки Национального центра "Малая академия наук Украины" – Мария Коваленко и Анна Дахно. Вместе с кемперами они исследовали принципы работы солнечных панелей, знакомились с ветровой и гидроэнергетикой, проводили эксперименты и проверяли, как световая энергия превращается в электрическую.

"Дети создают собственный город, который они обеспечивают энергией с помощью солнечных панелей, а также ветряных турбин. В целом это и есть элементы STEM-образования, потому что дети используют технологии, разрабатывают макеты и работают с электронными компонентами", – рассказывает Анна Дахно.

Город будущего и ветряки: как дети осваивали STEM-образование в ''Блогер Кемпі'' от Фонда Рината Ахметова

Как дети осваивали STEM-образование в "Блогер Кемпі". Источник: Фонд Рината Ахметова

Для многих участников занятия стали возможностью открыть в себе новые способности и даже задуматься о будущей профессии. 12-летний Юрий из Черкасской области увлекается конструированием и раньше делал из картона модели автомобилей, самолетов и кораблей. В "Блогер Кемпі" он смог попробовать себя в работе с электроникой и даже собрал электродвигатель, который работает благодаря магнитам и медной катушке.

"Больше всего мне нравится STEM, потому что мы там учимся, что-то соединяем, думаем, проявляем креативность. В школе такого, к сожалению, нет. Мне нравится, что мы начали заниматься электроникой, потому что я очень люблю паять и что-то соединять", – говорит Юрий.

STEM-направление в Кемпах будет развиваться и дальше. Ранее Фонд Рината Ахметова и Национальный центр "Малая академия наук Украины" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание современных образовательных возможностей для украинских детей и молодежи.

Город будущего и ветряки: как дети осваивали STEM-образование в ''Блогер Кемпі'' от Фонда Рината Ахметова

Как дети осваивали STEM-образование в "Блогер Кемпе". Источник: Фонд Рината Ахметова

Каждый день с детьми работали психологи. Участники также осваивали блогинг, снимали видео и встретились с певицей Мятой. Артистка провела для них мотивационный мастер-класс, а ее концерт стал одним из самых ярких моментов смены.

""Блогер Кемп" мне очень запомнится. Здесь прекрасная атмосфера, звезда понравилась. Все танцевали, пели, радовались. У меня останется очень много теплых воспоминаний о лагере, потому что я здесь нашла много друзей", – говорит 15-летняя Злата.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже более 5 тысяч детей из разных уголков страны смогли восстановить силы, получить новые впечатления и найти единомышленников. Всего за годы деятельности Фонд оказал помощь более 6 миллионам украинских детей.

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