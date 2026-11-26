Кабмин назначил двух новых заместителей министра обороны Евгения Хмары. Это генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и майор, Герой Украины Валерий Пойда.

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О новом составе руководства сообщается на сайте ведомства. Новые должности военные получили согласно распоряжению правительства 25 ноября 2026 года.

Что известно о Евгении Мойсюке

Генерал-лейтенант будет отвечать за несколько ключевых направлений, среди которых:

Стратегическое развитие возможностей Сил обороны : планирование должно учитывать боевой опыт, реальные потребности военнослужащих и изменения характера современной войны. В частности, для оперативного согласования приоритетов заместитель министра будет координировать взаимодействие Минобороны с Верховной Радой и правительством.

: планирование должно учитывать боевой опыт, реальные потребности военнослужащих и изменения характера современной войны. В частности, для оперативного согласования приоритетов заместитель министра будет координировать взаимодействие Минобороны с Верховной Радой и правительством. Подготовка территории государства к обороне: координация работы с регионами для повышения их готовности к отражению вооруженной агрессии. Каждый регион должен быть полноценной частью единой системы устойчивости государства.

Мойсюк родился в 1979-м в Черновцах и является кадровым военным. Службу начал в 2000 году; сначала был командиром взвода в Высокомобильных десантных войсках ВС Украины.

В 2004–2005 и 2008–2009 годах выполнял обязанности в составе Украинского миротворческого контингента в Ираке и Косово соответственно. Командовал ДШВ с 2019 по 2021-й.

Мойсюк уже был заместителем министра обороны (с февраля 2025 по май 2026 года).

"Непосредственно командовал войсками и обеспечением их деятельности. Руководил разработкой нормативных актов, системы рекрутинга, мобилизации и военного образования, построением модели военной карьеры и армии будущего", – рассказали в Минобороны Украины.

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Что известно о Валерии Пойде

В Министерстве обороны Пойда будет отвечать за:

Развитие инноваций в сфере обороны , в частности внедрение новых технологий и решений с учетом потребностей и опыта подразделений.

, в частности внедрение новых технологий и решений с учетом потребностей и опыта подразделений. Развитие центров компетенций в структуре Минобороны Украины, которые будут накапливать профессиональную экспертизу и помогать применять ее в работе ведомства.

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"Главная задача – сократить путь от запроса военных до внедрения технологий на фронте. Для этого необходимо усилить взаимодействие между боевыми подразделениями, разработчиками и структурами министерства", – уточнили в МО.

Пресс-служба не раскрывает личную информацию, как и фотографию майора. На сайте указано, что высшее образование он получил в профильных учебных заведениях сектора безопасности и обороны Украины.

Также известно, что Пойда имеет значительный опыт в противовоздушной обороне. Во время полномасштабного вторжения он защищал украинское небо на разных направлениях фронта.

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Согласно указу президента № 498/2026, Пойде присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные при защите страны.

Как писал OBOZ.UA, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский подписал 10 указов о присвоении воинских и специальных генеральских званий. В частности, бригадным генералом стал Игорь Оболенский, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия".