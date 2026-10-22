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Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
569
Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE
AVENUE – коллекция с характером мегаполиса. Источник: Ювелирный дом SOVA

Ювелирный дом SOVA представляет новую коллекцию AVENUE – о характере большого города и женщине, которой естественно подходит его ритм. Коллекция обращается к минимализму 90-х – к его лаконичным формам, игре фактур и пропорций.

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Героиня кампании – собранная, непринужденная и уверенная в себе. Она тонко чувствует свой стиль: кожа, тактильные материалы, четкие силуэты и объемное золото – все это формирует ее кинематографический образ в духе 90-х.

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Главной формой в украшениях AVENUE стали шары. В коллекции они представлены в различных размерах и фактурах – в зеркально полированном золоте, с матовой отделкой, с бриллиантами, а также в ажурном плетении. Различный размер шаров придает украшениям ритм, а сочетание фактур золота становится одним из ключевых приемов коллекции. Ювелиры SOVA также продолжили работать с матовым золотом – необычной тактильной поверхностью металла.

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Отдельным дизайн-кодом коллекции AVENUE стал ажурный узор. В некоторых украшениях ажур формирует шарики, а в отдельных моделях создает самостоятельную форму: так в коллекции появились акцентные кольца и серьги с ажурной структурой. Для их создания арт-команда SOVA использовала новую 3D-технологию, позволяющую работать с объемными и детализированными формами из золота, сохраняя легкость украшений.

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

AVENUE – коллекция с характером мегаполиса: его динамикой, сдержанным блеском и постоянным движением. Героиню кампании легко представить на Манхэттене – где-то на Пятой авеню – где город словно продолжает ее стиль, а золото отражает на себе блики улиц.

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Минимализм 90-х, шары и ажурное золото: ювелирный дом SOVA представил новую коллекцию AVENUE

SOVA представляет новую коллекцию AVENUE. Источник: Ювелирный дом SOVA

Коллекция представлена в желтом, белом и красном золоте и включает кольца, серьги, браслеты и колье. Вместе они образуют полноценный ювелирный гардероб, где одна форма становится основой для различных стилизаций.

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