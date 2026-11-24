В нью-йоркской квартире десятилетиями хранилась картина известной американской художницы Джорджии О'Кифф "Near Abiquiu, New Mexico I" (Возле Абикью, Нью-Мексико I), которую считали утраченной. Полотно нашли в шкафу за старыми пальто и коробками в одной из квартир на Манхэттене. Ее продали на аукционе Christie's почти за 4,9 млн долларов.

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Об этом пишет Associated Press. О существовании полотна было известно благодаря фотографии 1931 года, однако местонахождение самого произведения до недавнего времени оставалось тайной.

Как картина оказалась в шкафу

История находки началась в 2022 году. Тогда пожилая жительница Манхэттена, которой было больше 90 лет, между прочим сообщила племяннице, что в ее шкафу хранится картина Джорджии О'Кифф.

Семья предполагает, что женщина получила полотно в подарок по окончании учебы от матери, которая приобрела картину в 1963 году в одной из нью-йоркских галерей за 3800 долларов.

Сначала владелица много лет держала картину на виду в своей квартире в районе Ист-Виллидж. Однако в середине 1980-х годов она заметила, что один из гостей слишком внимательно рассматривает полотно. После этого женщина решила спрятать его в шкафу за пальто и коробками.

Там работа оставалась десятилетиями. Лишь после смерти владелицы родственники достали ее из тайника и обратились к специалистам.

При осмотре обнаружили характерные признаки авторства О’Кифф, в частности ее отметку на оборотной стороне полотна – звезду с инициалами художницы внутри.

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Что известно о картине

"Near Abiquiu, New Mexico I" – масляный пейзаж 1930 года размером примерно 25,4 на 61 сантиметр. На нем изображена гора Лобо-Пик на севере Нью-Мексико.

По оценке аукционного дома Christie’s, это, вероятно, первая работа из серии трех картин, посвященных этой местности.

Два других полотна из этой серии также имеют интересную историю. Одно из них хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее, а другое долгое время находилось в коллекции семьи Рокфеллеров.

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Найденная картина относится к ранним работам О’Кифф, вдохновленным пейзажами Нью-Мексико – штата, где художница позднее поселилась и прожила значительную часть жизни.

На аукционе Christie’s полотно продали за 4 878 000 долларов. Имя покупателя не разглашают.

Что известно о художнице Джорджии О’Кифф

Джорджия Тотто О’Киф родилась 15 ноября 1887 года на ферме неподалеку от Сан-Прери в штате Висконсин. Она была вторым ребенком из семи в семье фермеров. Позже ее семья переехала в Вирджинию, где прошли детство и юность будущей художницы.

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О’Киф училась в Институте искусств в Чикаго, а позже – в Лиге студентов-художников в Нью-Йорке. Также она посещала курсы в Университете Вирджинии и Колумбийском университете. В разные годы преподавала искусство в школах и колледжах.

Важную роль в ее творческой карьере сыграл фотограф и галерист Альфред Стиглиц. В 1916 году он впервые выставил ее абстрактные рисунки в своей нью-йоркской галерее "291". Позже Стиглиц активно популяризировал работы художницы, организовывал ее выставки и фотографировал ее. Их профессиональные отношения переросли в личные, а в 1924 году они поженились.

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В 1920-х годах О’Киф приобрела широкую известность благодаря картинам с изображениями цветов, городских небоскребов и природных пейзажей. Ее работы стали важной частью американского модернизма.

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В 1929 году художница впервые приехала в Нью-Мексико. Пустынные пейзажи, скалы, горы и растения пустыни настолько ее восхитили, что она начала регулярно возвращаться туда для работы.

Именно этот регион стал одним из главных источников вдохновения для ее живописи. После смерти Стиглица в 1946 году О’Кифф окончательно переехала в Нью-Мексико в 1949-м.

Джорджия О’Кифф умерла 6 марта 1986 года в возрасте 98 лет. Ее называют "матерью американского модернизма".