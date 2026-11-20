Группа "Метинвест" массово устанавливает мобильные стальные укрытия непосредственно на производственных площадках, чтобы работники могли быстрее добраться до защиты во время воздушных атак. По состоянию на ноябрь 2026 года на предприятиях компании уже установлено более 180 таких укрытий. Еще 130 сооружений планируют смонтировать.

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Одной из крупнейших площадок стала "Запорожсталь": на начало ноября на комбинате уже действовали 52 модульных укрытия общей вместимостью 376 человек. Они дополняют 17 стационарных защитных сооружений предприятия, рассчитанных на 7,7 тыс. работников. До конца ноября на комбинате планируют установить еще 20 модульных капсул, которые смогут одновременно вместить 152 человека.

Мобильные укрытия устанавливают прежде всего там, где работникам сложно быстро добраться до стационарных убежищ: на удаленных производственных участках, контрольно-пропускных пунктах, возле административных объектов и транспортных остановок.

Конструкцию таких укрытий в "Метинвесте" создавали на основе исторических схронов, адаптировав их к современным условиям войны и возможностям серийного производства.

Сначала стальные модульные укрытия разрабатывали для военных. С начала полномасштабной войны "Метинвест" изготовил и передал Силам обороны 1,2 тыс. таких сооружений в рамках инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".

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Позже аналогичные решения начали адаптировать и для гражданских. В 2025 году компания представила общественное укрытие, а позднее установила обновленную конструкцию в Бородянке, рассчитанную на 48 человек.

В компании подчеркивают: установка компактных укрытий на предприятиях должна сократить время, необходимое работникам, чтобы перейти в безопасное место во время тревоги, особенно на крупных промышленных площадках.

Как известно, на основе стальных укрытий "Метинвест" Рината Ахметова построил уже 2 подземных госпиталя на передовой: строительство второго госпиталя, выполненного по стандартам NATO Role 2, завершилось в прошлом году, а первый подземный госпиталь уже помог спасти более 7 000 военных. Также Метинвест разработал проект гражданского стального бункера "Цитадель" и построил в Одессе первый в Украине подземный учебный хаб из стали для курсантов Военной академии: уникальное сооружение возвели в рамках проекта "Стальная мечта".

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