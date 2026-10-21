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"Металлические решетки на дверях и жизнь в подвалах": Лубинец рассказал о нарушениях в ТЦК в Одесской области. Фото

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
1,9 т.
"Металлические решетки на дверях и жизнь в подвалах": Лубинец рассказал о нарушениях в ТЦК в Одесской области. Фото
Дмитрий Лубинец готовит акты реагирования. Источник: Дмитрий Лубинец﻿/коллаж OBOZ.UA

В Белгород-Днестровском районном ТЦК и СП в Одесской области мобилизованных держат в бесчеловечных условиях: люди находятся в подвальных помещениях на бетонном полу, спят на старых кроватях без матрасов, а на дверях помещений установлены металлические решетки. Во время мониторингового визита представители омбудсмена также обнаружили ужасное санитарное состояние, алкоголь на территории ТЦК и другие нарушения.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, выявленные нарушения требуют тщательной проверки, а по результатам мониторингового визита он готовит акты реагирования для проверки действий ответственных должностных лиц.

Мобилизованных удерживают в подвалах

По словам Лубинца, люди, которые еще недавно жили обычной гражданской жизнью, после начала процедур мобилизации оказались в ужасных условиях.

"Люди, которые встают на защиту Украины, заслуживают уважения, достойных условий пребывания и нормального питания. Это не привилегии, а базовая обязанность государства. Но то, что увидели мои представители во время мониторингового визита в Белгород-Днестровский районный ТЦК и СП в Одесской области, не укладывается в голове", – возмутился омбудсмен.

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Мобилизованных удерживают в подвальных помещениях с бетонным полом, они спят на старых кроватях, причем на некоторых из них нет матрасов. Вместо нормального постельного белья используют старые простыни.

''Металлические решетки на дверях и жизнь в подвалах'': Лубинец рассказал о нарушениях в ТЦК в Одесской области. Фото

Мобилизованных удерживают в подвальных помещениях с бетонным полом, они спят на старых кроватях. Источник: Facebook Дмитро Лубинец

Представители омбудсмена также обратили внимание на вентиляционные конструкции. Отверстия в стенах рядом с ними, по словам Лубинца, заткнуты обычными подушками.

"О санитарном состоянии туалетов и говорить нечего – оно, мягко говоря, тоже неудовлетворительное", – отметил Лубинец.

''Металлические решетки на дверях и жизнь в подвалах'': Лубинец рассказал о нарушениях в ТЦК в Одесской области. Фото

Отверстия в стенах рядом с вентиляционными конструкциями заткнуты подушками. Источник: Facebook Дмитро Лубінець

''Металлические решетки на дверях и жизнь в подвалах'': Лубинец рассказал о нарушениях в ТЦК в Одесской области. Фото

Санитарное состояние туалетов. Источник: Facebook Дмитро Лубінець

На дверях помещений установлены металлические решетки

Больше всего беспокойства у Лубинца вызвали металлические решетки на дверях помещений, где находятся мобилизованные.

Омбудсмен подчеркнул, что речь идет об ограничении свободы людей. Он считает, что на это нельзя закрывать глаза, поэтому ситуация требует отдельной проверки.

"Больше всего врезались в память металлические решетки на дверях помещений, где находятся мобилизованные. Вряд ли они там для антуража или создания условного стиля лофт. Речь не о дизайнерском ремонте, а об ограничении свободы мобилизованных. На это нельзя закрывать глаза – увиденное требует тщательной проверки", – подчеркнул Лубинец.

В казармах охраны ситуация ненамного лучше

По результатам мониторинга, проблемы выявили не только в помещениях для мобилизованных.

В казармах роты охраны, по словам омбудсмена, в комнатах тесно. Там установлены двухъярусные кровати, а вместо тумбочек используют картонные коробки.

На территории ТЦК и СП представители также обнаружили алкоголь в пластиковых емкостях.

Каски и бронежилеты хранят в открытом гараже

Отдельно Лубинец обратил внимание на условия хранения военного снаряжения.

Каски и бронежилеты, которые должны защищать жизнь военнослужащих, лежат в открытом гараже без дверей – среди старой мебели и другого хлама.

Омбудсмен подчеркнул, что речь идет о снаряжении, от которого напрямую зависит безопасность людей.

''Металлические решетки на дверях и жизнь в подвалах'': Лубинец рассказал о нарушениях в ТЦК в Одесской области. Фото

Каски и бронежилеты хранят в открытом гараже. Источник: Facebook Дмитро Лубінець

Лубинец готовит акты реагирования

По результатам мониторингового визита Дмитро Лубинец заявил о подготовке актов реагирования, которые должны способствовать устранению выявленных нарушений и проверке действий ответственных должностных лиц.

"Мне очень неприятно, что я должен объяснять элементарные вещи взрослым людям, но мобилизованные – это не люди второго сорта. То, что человек подлежит мобилизации или уже проходит соответствующие процедуры, не лишает его права на достойное отношение", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также призвал к системным изменениям в подходах к проведению мобилизации.

Он ожидает от Главнокомандующего ВСУ реальных решений, которые изменят ситуацию на практике, а не останутся лишь на бумаге.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК. В Украине больше всего обращений о нарушениях во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. 

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