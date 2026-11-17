Во вторник, 17 ноября, социальные сети заполонили шутки и мемы о вероятном поражении Крымского моста. Украинцы активно распространяют фотожабы, ироничные посты и видео, высмеивая ситуацию вокруг незаконно построенной россиянами переправы.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые интересные мемы, фотожабы и шутки, которыми украинцы делятся в социальных сетях. Пользователи с юмором реагируют на сообщения об атаке, вспоминают известные мемы и предлагают выпустить новую почтовую марку.

Как украинцы реагируют на события вокруг Крымского моста

В сети появился мем с женщиной, которая плывет на деревянной лодке на фоне разрушенной переправы. Изображение сопровождается ироничной надписью: "Ну это уже ни в какие ворота не лезет!". Таким образом авторы фотожабы обыграли известное выражение, намекая на разрушение мостовой конструкции.

Другие пользователи вспомнили об украинских почтовых марках, посвященных знаковым событиям войны. В сети появилось стилизованное изображение марки с Крымским мостом.

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Не обошли украинцы и шутки о цифровом апокалипсисе, прогнозировавшемся на 17 ноября. В одном из постов пользователь пошутил, что вместо масштабного сбоя интернета якобы обрушился только Крымский мост.

"Обещали 17-го цифровой апокалипсис и что обрушится весь интернет, а обрушился только Крымский мост", – говорится в публикации.

Публикацию дополнили фотожабой с изображением надгробия, на котором выгравированы силуэт переправы, надпись "Крымский мост" и дата 16 ноября 2026 года. Таким образом автор публикации символически "похоронил" незаконно построенный россиянами мост.

Главные истории дня

Еще один пользователь лаконично отреагировал на сообщения словами "Крымский мост все!", добавив GIF с хитрой улыбкой мистера Бина.

Отдельное внимание привлек мем с розовым надувным фламинго посреди моря, вокруг которого видны акульи плавники. Изображение сопровождается вопросом "Крымский мост, спишь?", который стал очередным ироничным обращением к переправе.

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Пользователи также распространяют шуточные видео. В одном из роликов дедушка плюет в сторону Крымского моста, после чего начинает петь "Стефания, мама, мама, Стефания" из известной песни группы Kalush Orchestra. Сразу после его плевка на переправе происходит мощный взрыв, что и стало главной шуткой видео.

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Еще одна украинка решила объяснить ситуацию с юмором, вспомнив школьные и университетские дисциплины. Она опубликовала изображение поврежденной переправы и пошутила, что это наглядный пример применения физики, теоретической механики и сопротивления материалов.

"Иногда самые убедительные аргументы формулируют не дипломаты, а инженеры", – написала автор поста, добавив, что остается дождаться подтвержденных результатов.

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Среди других шуток появился и фрагмент мультфильма, который пользователи связали с фразой "Утром вышел к реке, а моста нет". Так украинцы продолжили иронизировать над возможной потерей Россией стратегически важной переправы.

Напомним, масштабная атака беспилотников на Москву вызвала волну мемов в соцсетях. Украинцы иронизировали над работой российской противовоздушной обороны и последствиями ударов, в частности публиковали шутки о пожарах и густом дыме над столицей страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, киевляне отреагировали мемами на ограничение движения по мостам столицы после российских ударов. Пользователи шутили о переправах на сапбордах, плавучих небоскребах и альтернативных способах добраться с одного берега Днепра на другой.