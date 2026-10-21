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Мэр датской коммуны провел отпуск, перевозя автомобиль в Украину для нужд ВСУ: подробности истории

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read3 мин
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Мэр датской коммуны провел отпуск, перевозя автомобиль в Украину для нужд ВСУ: подробности истории
Майкл Зиглер, мэр датской коммуны Хье-Таструп. Источник: berlingske.dk

Датский чиновник впервые присоединился к волонтерской инициативе, в рамках которой украинским военным передается транспорт. Во время поездки он увидел последствия войны, побывал в Киеве и Буче и несколько раз за ночь спускался в укрытие из-за воздушных тревог.

Майкл Зиглер, мэр датской коммуны Хье-Таструп, во время осеннего отпуска доставил в Украину автомобиль Citroën Jumpy для нужд Вооруженных сил Украины. Машину передали в указанном организаторами месте, адрес которого не разглашается. О своей поездке и впечатлениях от пребывания в Украине чиновник рассказал датскому изданию Berlingske.

Помощь военным

Зиглер присоединился к волонтерской организации "Автомобили для Украины" (Biler til Ukraine), которая передает транспорт украинским военным. Идея заинтересовала его после того, как он узнал об инициативе, и через несколько дней раздумий мужчина предложил свою помощь в качестве водителя.

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Мэр датской коммуны провел отпуск, перевозя автомобиль в Украину для нужд ВСУ: подробности истории

Михаэль Циглер доставил Citroën Jumpy в Киев для нужд ВСУ. Источник: berlingske.dk

Примерно через месяц ему сообщили, что освободилось место в поездке на время осенних каникул. Сначала мэр растерялся. Он понимал, что вероятность попасть под удар невелика, однако все равно испытывал страх. После разговоров с близкими Зиглер решил ехать.

Чиновник объяснил, что хотел сделать больше, чем просто выступать с речами в поддержку украинцев в безопасной Дании. С начала полномасштабного российского вторжения коммуна Хье-Таструп приняла примерно 400 украинских беженцев. Дважды в год, в День независимости Украины и в годовщину полномасштабного вторжения, мэр выступает перед ними.

"От других речей это отличается тем, что видно, какую боль они носят в себе. У многих на глазах появляются слёзы", — рассказал Зиглер.

Дорога в Киев

Датский мэр отправился в Украину в составе группы волонтеров, которая доставила в общей сложности десять автомобилей. В каждой машине было по два водителя. Среди участников были родственники, в частности отец с сыном и отец с дочерью, а также волонтеры, которые уже неоднократно ездили по такому маршруту.

Для Зиглера это была первая подобная поездка. Сначала он удивился, что в городах недалеко от границы увидел относительно мало разрушенных зданий. Однако примерно через 500 километров пути стали появляться другие признаки войны — кладбища с украинскими флагами у могил погибших военных.

Мэр датской коммуны провел отпуск, перевозя автомобиль в Украину для нужд ВСУ: подробности истории

Михаэль Циглер пригнал Citroën Jumpy в Киев для нужд ВСУ. Источник: berlingske.dk

Примерно в 80 километрах от Киева перестали работать GPS-навигаторы. По словам Зиглера, это было связано с подавлением сигналов украинской противовоздушной обороной во время воздушных атак, чтобы затруднить российским войскам наведение на цели. Поэтому автомобили двигались близко друг к другу с включенной аварийной сигнализацией.

Ночные тревоги

Несмотря на то, что Киев продолжает жить обычной городской жизнью, война напоминала о себе и ночью. В отеле, где остановился мэр, воздушные тревоги звучали трижды — в 03:49, 04:30 и 06:58.

Каждый раз Зиглеру приходилось спускаться по лестнице с 11-го этажа в подвал. Во время одного из спусков он слышал отдаленные взрывы.

"Даже если люди живут обычной жизнью большого города, над ними всё равно висит тяжёлое бремя. Я не знаю, как они выдерживают это уже пятый год, когда лежат в постели и слышат тревогу в третий раз за ночь", — сказал он.

После передачи автомобиля Зиглер посетил Бучу — пригород Киева, ставший одним из символов российских преступлений против гражданского населения во время оккупации в 2022 году. Он также побывал в районе Лукьяновки в Киеве, подвергшемся бомбардировкам.

Волонтеры продолжают поездки

Организация Biler til Ukraine продолжает доставлять автомобили для украинских военных. К сентябрю 2026 года она передала в Украину 952 транспортных средства. Следующая поездка должна была стать тысячной по количеству доставленных автомобилей.

Во время завтрака в киевском отеле Зиглер познакомился с группой волонтеров из Финляндии, представлявших аналогичную инициативу.

"Если во всех европейских странах существуют такие инициативы, где добрые люди делают то, что могут, то это все равно имеет значение", — подытожил датский мэр.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в Херсоне погиб военнослужащий и волонтёр Олег Павленко, один из героев книги "Повень".

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