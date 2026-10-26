''Меня забрали в ТЦК'': в Кременчуге в парке нашли собаку с запиской от хозяина. Фото

В городе Кременчук Полтавской области нашли брошенную собаку, привязанную к скамейке в парке "Приднепровский". Рядом с ней была записка, якобы от владельца, о том, что его забрали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Историей о песике, который ищет новый дом, поделилась в Threads пользовательница с ником trofymenko.art. Она опубликовала фото четвероногого, который лежал на скамейке.

В записке сказано, что песика зовут Леон. "Я хозяин, меня забрали ТЦК. Добрые люди, приютите. Очень добрый, все команды знает, все ест", – написал неизвестный мужчина.

Блогер рассказала, что забрать животное согласились сотрудники КП "Спецсервис-Кременчуг". Чтобы поместить его в клетку, пришлось применить специальное седативное средство.

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На странице службы контроля животных в Instagram сообщается, что, по состоянию на 26 октября у Леона нет новой семьи, хотя познакомиться с собакой уже приходил один человек.

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"Пока Леон остается у нас, он открыт для знакомств и продолжает дарить горячие поцелуи нашей сотруднице госпоже Марине. Мы очень надеемся, что в следующий раз Леон придет в парк уже с новым хозяином", – написали в "Спецсервисе".

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Как ранее писал OBOZ.UA, собаки – самые распространенные домашние любимцы, но они требуют много заботы и внимания, особенно если вы берете щенка или усыновляете его из приюта. У разных пород также разные потребности, которые следует учитывать. Ветеринар дал советы, как понять, стоит ли вам заводить собаку.