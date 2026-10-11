Медики сутки боролись за жизнь ребенка: умер мальчик, получивший ранение во время удара РФ по Ривненской области

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В больнице скончался мальчик, получивший тяжелые ранения во время удара войск РФ по Ривненской области 9 октября. Тогда оккупанты нанесли удар по дому многодетной семьи, 13-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи боролись за жизнь ребенка почти сутки – и проиграли эту битву. О смерти мальчика сообщил Рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский.

Умер мальчик, раненный во время российского удара по Ривненской области

Глава поселка рассказал, что медикам не удалось спасти мальчика, который был тяжело ранен в результате российского удара по общине.

"До последнего верили в чудо… Почти сутки врачи боролись за жизнь 13-летнего мальчика. Все это время люди молились, надеясь на чудо, веря, что ребенка удастся спасти. Каждый ждал хороших новостей, каждый надеялся, что, несмотря ни на что, мальчик останется жив… К сожалению, чуда не произошло. Несмотря на усилия медиков, его жизнь оборвалась", – написал Таргонский вечером 10 октября.

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Очередной невинной жертве агрессивной войны России было всего 13 лет.

"Впереди должна была быть целая жизнь – с мечтами, планами, счастливыми моментами. Но все это оборвалось слишком рано. Похороны мальчика состоятся 11 октября в селе Буда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби", – написал глава общины.

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Удар войск РФ по Ривненской области 9 октября

9 октября начальник Ривненской ОГА Александр Коваль сообщил, что под ударом войск РФ оказался один из населенных пунктов на севере области.

Враг нанес удар по частному дому, в котором проживала многодетная семья. Дом понес существенные повреждения.

Но самое страшное – пострадали люди. Тогда ранения получили семеро гражданских лиц: две женщины, мужчина и четверо детей. Один из несовершеннолетних жильцов дома, 13-летний мальчик, находился в тяжелом состоянии.

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Все пострадавшие тогда были госпитализированы. Тяжело раненный мальчик, как стало известно сейчас, скончался.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром Россия атаковала Днепр. В городе были повреждены многоэтажные дома, горели склады с продуктами, а также легковые и грузовые автомобили.