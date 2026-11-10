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Почти 4 млн грн собрали за год существования театрального проекта "Я вижу, вас интересует тьма"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
39
Почти 4 млн грн собрали за год существования театрального проекта "Я вижу, вас интересует тьма"
3 962 449 гривен собрали создатели спектакля "Я вижу, вас интересует тьма" за год

3 миллиона 962 тысячи 449 гривен собрали создатели спектакля "Я вижу, вас интересует тьма" за год существования проекта. Ровно год назад TEATR.org.ua в сотрудничестве с Диким театром и Национальным драматическим театром имени Марии Заньковецкой представили театральную адаптацию книжного бестселлера Иллариона Павлюка.

Почти 4 млн грн собрали за год существования театрального проекта ''Я вижу, вас интересует тьма''

Постановка выдержала 37 показов и побывала в 16 городах Украины

За это время постановка пережила 37 показов и проехала 16 городов Украины, за плечами команды более 8 000 километров дорог. Но исполнитель главной роли, актер Григорий Бакланов, главной цифрой называет сумму, которую удалось собрать на аукционах и во время показов.

Почти 4 млн грн собрали за год существования театрального проекта ''Я вижу, вас интересует тьма''

3 962 449 гривен собрали создатели спектакля "Я вижу, вас интересует тьма" за год. Источник: TEATR.org.ua

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Почти 4 млн грн собрали за год существования театрального проекта ''Я вижу, вас интересует тьма''

3 962 449 гривен собрали создатели спектакля "Я вижу, вас интересует тьма" за год. Источник: TEATR.org.ua

Еще: 40 000 грн пошли на благотворительные банки на техническое снаряжение для военнослужащих, 855 000 грн потратили на три НРК, 340 000 грн потрачены на микроавтобус для актера Молодого театра, военнослужащего подразделения "Холодний Яр". 603 031 грн – сумма, о которой создатели спектакля еще планируют отчитаться позже.

Почти 4 млн грн собрали за год существования театрального проекта ''Я вижу, вас интересует тьма''

3 962 449 гривен собрали создатели спектакля "Я вижу, вас интересует тьма" за год. Источник: TEATR.org.ua

Благотворительный сбор спектакля назвали "Свет в темноте", и его начали одновременно с первыми показами спектакля. С тех пор каждая встреча со зрителями – это не только возможность вместе пережить театральную историю, но и присоединиться к помощи тем, кто защищает Украину.

Почти 4 млн грн собрали за год существования театрального проекта ''Я вижу, вас интересует тьма''

3 962 449 гривен собрали создатели спектакля "Я вижу, вас интересует тьма" за год. Источник: TEATR.org.ua

Справка. Спектакль "Я вижу, вас интересует тьма" создан по одноименному роману Иллариона Павлюка. Это история криминального психолога Андрея Гайстера, который расследует исчезновение девочки в отдаленном поселке. За детективным сюжетом разворачивается разговор о человеческом безразличии, страхе и тьме, которым можно противостоять только неравнодушием и действием.

Организаторы благодарят каждого, кто приходит на спектакль, переживает его вместе с создателями и поддерживает "Свет в темноте". Именно благодаря зрителям театральные встречи превращаются в реальную помощь украинским военным.

В дальнейшем тур продолжится в новых городах, а вместе с ним будет продолжаться и благотворительный сбор.

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благотворительностьПомощь ВСУволонтерствотеатр
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