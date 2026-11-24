Почти 10 месяцев за пределами Украины: директора Музея войны обвиняют в "чиновничьем туризме" Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук с начала полномасштабной войны совершил до 29 зарубежных командировок.

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Как пишет "РБК-Украина", в общей сложности он провел за границей почти 10 месяцев. Среди поездок есть такие, которые вызывают вопросы, – восьмидневная командировка в португальский Портимао весной 2024 года, хотя выступление директора на конференции длилось всего час.

По данным журналистов, Савчук находился в Португалии с 29 апреля по 6 мая 2024 года. Его выступление на конференции European Museum of the YearAward было запланировано на 3 мая. При этом в отчете музея активисты не нашли конкретных результатов поездки или информации о договоренностях с португальскими учреждениями.

Вопросы возникли и по поводу других командировок. Поездка в Великобританию с 3 по 15 мая 2023 года длилась 13 дней, хотя основное мероприятие, на которое Савчука пригласили лично, состоялось только 10 мая. ГО "єЗАКОН" отмечает, что ее стоимость составила 106 072 грн и утверждает, что расходы покрыл музей.

Командировка в Италию и Польшу с 31 октября по 14 ноября 2023 года была направлена на налаживание сотрудничества в сфере сохранения и реставрации украинского культурного наследия. Однако в отчете музея не нашли конкретных результатов поездки.

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Еще один эпизод касается командировки в США, Норвегию и Нидерланды со 2 по 16 марта 2026 года. Во время поездки Савчук прочитал лекцию для преподавателей и студентов Университета Майами в городе Оксфорд, штат Огайо. За нее университет выплатил директору личный гонорар в размере 1000 долларов.

В отчете о командировке Савчук указал лекцию как выступление от имени музея, но не упомянул о вознаграждении. Это вызвало вопросы относительно статуса выступления – было ли оно частью служебных обязанностей директора или частной преподавательской деятельностью.

Главные истории дня

По информации ОО "єЗАКОН", Национальная полиция начала расследование по факту возможного присвоения или растраты имущества по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Отдельный вопрос – командировка в Швецию в январе 2024 года. Тогда четырех сотрудников музея направили в Стокгольм для организации выставки "Перекресток: Швеция – Украина (1000 лет)". Среди них был заведующий отделом информационных технологий Андрей Артеменко. В музее объяснили, что он должен был работать над технологической и мультимедийной составляющей выставки. В то же время в приглашении шведской стороны говорилось о транспортировке музейных артефактов из Киева в Стокгольм.

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После завершения командировки 22 января 2024 года Артеменко в Украину не вернулся. Музей подтвердил это и сообщил, что проинформировал Министерство культуры.

В общественной организации "єЗАКОН" считают, что если следствие установит, что поездку организовали для незаконного выезда сотрудника, а Савчук сознательно этому способствовал, действия директора могут проверить на наличие признаков преступления по ст. 332 УК Украины – незаконной переправки лиц через государственную границу.

Сам директор в комментарии "РБК-Украина" конкретики относительно поездок не предоставил.