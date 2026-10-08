''Обладает супергенами'': ученые заявили, что ДНК 194-летней черепахи может помочь разгадать тайну старения

194-летняя гигантская черепаха Джонатан обладает уникальными генетическими особенностями, которые могут объяснить её исключительное долголетие и помочь замедлить старение людей. Исследователи обнаружили у животного 287 особых вариантов генов, связанных с восстановлением ДНК, регуляцией инсулина, уменьшением воспаления и защитой от рака.

Видео дня

Об этом сообщает The Telegraph. Ученые Кембриджского университета проанализировали ДНК альдабрской черепахи и сравнили её с генетическими данными четырёх других представителей этого вида в возрасте от пяти до 91 года.

Гены Джонатана остаются "молодыми"

Джонатан считается самым старым наземным животным в мире. По оценкам, он вылупился примерно в 1832 году, когда на британском престоле находился король Вильгельм IV. Большую часть жизни черепаха провела на острове Святой Елены в Южной Атлантике, куда ее привезли в качестве подарка с Сейшельских островов 144 года назад. Сейчас она обитает на территории резиденции местного губернатора.

В ходе исследования учёные установили, что 272 гена Джонатана выглядят "очень молодыми" — они похожи на гены пятилетней альдабрской черепахи. Особенно важно, что речь идет о генах, связанных с работой митохондрий — своеобразных "батареек" клеток, которые снабжают организм энергией.

По словам эколога Кембриджского университета Джастина Герлаха, Джонатан не просто лучше переносит симптомы старения, но и сам процесс старения у него протекает медленнее. Учёный отметил, что долголетие черепахи может быть результатом сочетания благоприятных генов и стабильной регуляции их работы.

РЕКЛАМА

Что это может означать для людей

Исследователи также обратили внимание на регуляторы генов — своеобразные "переключатели", которые определяют, когда и насколько активно работают определенные гены. С возрастом они могут терять стабильность, из-за чего гены начинают работать некорректно и способствуют развитию возрастных нарушений.

Главные истории дня

У Джонатана такие регуляторы оказались на удивление хорошо сохранившимися. Учёные предполагают, что это может помочь понять механизмы старения клеток и в будущем найти способы замедлить этот процесс у людей.

Стивен Кларк, основатель некоммерческой исследовательской группы Kallel, которая работала совместно с Кембриджским университетом, отметил, что геном Джонатана может дать своеобразный "план" для изучения устойчивости клеток. По его словам, черепаха демонстрирует, как можно поддерживать митохондрии в более молодом состоянии.

РЕКЛАМА

Альдабрские черепахи в целом известны исключительной продолжительностью жизни — многие представители этого вида живут более 150 лет. В то же время исследователи отмечают, что у Джонатана уже наблюдаются признаки старения, в частности ухудшение зрения. Слухи о его смерти, которые распространялись в начале 2026 года, оказались фейком, однако сколько именно черепахе осталось жить — пока неизвестно.

РЕКЛАМА

Для более точной оценки продолжительности его жизни ученым понадобился бы образец крови, однако для данного исследования им разрешили взять лишь мазок с внутренней поверхности щеки. С его помощью ученые не смогли изучить длину теломер — участков на концах хромосом, которые могут служить показателями продолжительности жизни.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances. Ученые надеются изучить геномы других долгоживущих животных, чтобы лучше понять механизмы долголетия и в перспективе найти способы замедления старения у людей.

РЕКЛАМА

Напомним, что черепаха Джонатан в 2025 году отметила 193-летие и считается самым старым наземным животным на планете. На остров Святой Елены она попала еще в 1882 году уже взрослой особью, а специалисты оценивают, что на тот момент ей было не менее 50 лет, поэтому официальной датой рождения Джонатана считается 4 декабря 1832 года.

Как писал OBOZ.UA, гренландские киты могут жить до 200 лет, что делает их самыми долгоживущими млекопитающими на планете. Учёные предполагают, что секрет их долголетия может быть связан с мутациями в генах, которые помогают восстанавливать повреждения ДНК и замедлять процесс старения.