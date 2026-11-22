Майдан 2014 года тогда называли Евромайданом. Но теперь, спустя 13 лет, понятно, что он был чем-то гораздо большим, чем просто защитой европейского выбора. Майдан был национально-освободительным восстанием украинского народа.

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Не випадково Путін усі ці 13 років вперто твердить про "переворот" і так на цьому зациклений. На момент початку революції при владі в Україні фактично перебувала російська окупаційна адміністрація – тепер ми це можемо сказати точно. І цю окупаційну адміністрацію українці здолали і вигнали геть.

Сьогодні вже всім ясно, що Азаров, Янукович, Арбузов, Клименко, Табачник – це ті ж Сальдо, Пушилін і Балицький, такі ж російські гауляйтери, які більше не соромляться і не роблять вигляд, що працювали в інтересах України та її громадян, а прямо підтримують загарбницьку війну Путіна, виправдовують удари по українським містам та масові вбивства власних виборців.

Тепер деякі з них уже відкрито працюють російськими депутатами та посадовцями в Росії. Тоді, у 2014-му, вони працювали російськими посадовцями тут, під прикриттям українських паспортів.

Азаров зараз разом із Дмитром Табачником у РФ закликають до "деукраїнізації" та "рерусифікації України". Тобто фактично до етноциду – знищення української мови та української культури як "шкідливої ​​та антиросійської".

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Олег Царьов відкрито розповідає, що Янукович збирався спровокувати відділення західних областей України, аби узурпувати владу та стати довічним президентом у решті країни. І шкодує, що він не встиг цього зробити.

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Чи був у такій ситуації в українців інший вихід, окрім Майдану? Очевидно, що ні. І завдяки цій національно-визвольній боротьбі українська державність сьогодні зберігається не на території кількох західних регіонів, а на більшій частині держави.

Висловлюючись мовою сучасних фронтових зведень, Майдан 2014 року – це найбільша наступальна операція України за весь час протистояння з путінською Росією.

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