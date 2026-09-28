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Будущее баскетбола начинается с молодежи: как это работает на примере сотрудничества фармацевтической корпорации "Здоровье" и БК "Харьковские Соколы"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Будущее баскетбола начинается с молодежи: как это работает на примере сотрудничества фармацевтической корпорации "Здоровье" и БК "Харьковские Соколы"
«Харьковские Соколы» проводят открытые тренировки и мастер-классы для юных спортсменов
Источник: Корпорация «Здоровье»

Корпорация "Здоровье" уже несколько лет является партнером "Харьковских Соколов" и поддерживает развитие баскетбола в Харькове, участие команды во всеукраинских соревнованиях и популяризацию здорового образа жизни. Отдельное направление этой работы – создание возможностей для молодых спортсменов.

Показательным стал нынешний сезон. В июле сразу двое игроков "Харьковских Соколов" – Артем Романица и Никита Змиевский – в составе молодежной сборной Украины стали чемпионами Европы U-20. Главный тренер харьковского клуба Дмитрий Забирченко также возглавлял украинскую молодежную сборную.

А уже в начале сентября "Соколы" объявили о подписании Егора Сушкина – одного из ведущих игроков Суперлиги и чемпиона Европы U-20 этого года. Именно так выглядит путь от юношеской сборной до профессионального контракта.

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Будущее баскетбола начинается с молодежи: как это работает на примере сотрудничества фармацевтической корпорации ''Здоровье'' и БК ''Харьковские Соколы''

Майбутнє баскетболу починається з молоді

Источник: Корпорація «Здоров’я»

В то же время клуб работает над тем, чтобы такая возможность была доступна для большего числа юных харьковчан. В конце июля прошел отбор в команду "Соколы – ХНУПС", которая будет выступать в Первой лиге. Для них новый сезон станет переходом от юношеского к взрослому баскетболу. Молодые игроки получают возможность тренироваться, соревноваться на профессиональном уровне и развивать карьеру, не покидая родной город.

Кроме того, "Харьковские Соколы" проводят открытые тренировки и мастер-классы для юных спортсменов. Такие встречи дают молодежи не только новые баскетбольные навыки. Они позволяют увидеть реальный путь от детской секции до профессиональной команды – через регулярные тренировки, дисциплину, командную работу и постоянное развитие.

Сегодня "Харьковские Соколы" готовятся к новому сезону Суперлиги 2026/2027. Команда уже успела одержать победу на "Кубке Луцка" – товарищеском турнире, который стал частью подготовки к чемпионату. Сейчас "Соколы" продолжают подготовку на товарищеском турнире в Николаеве.

Параллельно к началу сезона готовится и молодежная команда "Соколы – ХНУПС". Существуют два уровня развития – профессиональная команда, представляющая Харьков в Суперлиге, и команда Первой лиги, которая дает молодым баскетболистам возможность сделать следующий шаг в спортивной карьере.

Именно такая преемственность и формирует спортивное будущее города. Профессиональный клуб становится не только участником чемпионатов, но и средой, в которой молодые спортсмены могут видеть перспективу, приобретать опыт и постепенно переходить на новый уровень.

"Мы рады присоединиться к формированию нового поколения спортсменов и популяризации этого зрелищного вида спорта. В результате баскетбол остается для молодежи не просто увлечением, а возможностью развиваться, ставить перед собой цели и представлять Харьков на всеукраинском и международном уровнях", – убежден основатель ООО "Корпорация "Здоровье"" Александр Доровский.

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