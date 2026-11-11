Выглядел ужасно: странный морепродукт был популярен в СССР, но исчез с прилавков

Во времена СССР на фоне всеобщего дефицита в магазинах регулярно появлялись морепродукты, которые вполне можно считать деликатесами. Некоторые из них сегодня стали настоящей редкостью, а тогда рыбная промышленность поставляла такие продукты довольно регулярно. И среди них был один, который сейчас вряд ли пользовался бы популярностью.

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А в советские времена люди с удовольствием покупали консервированную кукумарию. Что это такое и почему сейчас ее скорее брезгуют есть, разбирался OBOZ.UA.

Кукумария – это морское беспозвоночное животное, родственниками которого являются морские звезды и ежи. Она относится к типу иглокожих и обитает на морском дне. На вид это существо напоминает большого червя: у него вытянутое плотное тело, вдоль брюшка которого расположено несколько рядов коротких ножек. Спина покрыта многочисленными сосочками. На переднем конце тела находится рот с развитым щупальцевым аппаратом. Взрослая кукумария может вырастать примерно до 40 сантиметров в длину и весить до 1 килограмма.

В странах Азии, где этот морепродукт также популярен, кукумарию преимущественно едят сырой. В СССР такой способ приготовления не прижился. Вместо этого ее варили, сушили или делали из нее консервы. Наибольшее распространение получил именно последний вариант. Для многих советских граждан знакомство с этим необычным морским обитателем начиналось с консервированной кукумарии.

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Обычно ее продавали в банках вместе с морской капустой. Однако странный внешний вид продукта не слишком привлекал покупателей. Сначала консервы пользовались небольшим спросом, поэтому кукумарию в основном распределяли между работниками промышленных предприятий.

Ситуация изменилась, когда ученые начали рассказывать о ее полезных свойствах. После этого интерес к необычному морепродукту вырос, и его стали покупать значительно активнее. Считалось, что кукумария помогает предотвращать заболевания щитовидной железы у работников атомных электростанций. Также ее рекламировали среди жителей Крайнего Севера как средство для профилактики цинги.

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Несмотря на отталкивающую для многих внешность, сама кукумария имеет довольно нейтральный вкус. Поэтому ее обычно подавали не отдельно, а вместе с овощами, мясом или другими морепродуктами. Без таких добавок блюдо получалось слишком пресным.

В советские времена кукумария была довольно популярной, однако после распада СССР постепенно исчезла из магазинов. Сегодня купить ее можно преимущественно на Дальнем Востоке. Там морепродукт и сейчас продают в консервированном виде, в частности как ингредиент местного блюда – скоблянки. Это разновидность жаркого, в которое добавляют мясо, овощи и кукумарию.

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Вероятно, прежний интерес к этому продукту пропал прежде всего из-за его необычного вида. Современному покупателю такое морское существо может показаться настолько непривлекательным, что желание попробовать его не возникнет даже несмотря на рассказы о полезных свойствах. Тем более что сейчас в магазинах хватает других не менее полезных и вкусных морепродуктов.

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