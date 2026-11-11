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Выглядел ужасно: странный морепродукт был популярен в СССР, но исчез с прилавков

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
183
Выглядел ужасно: странный морепродукт был популярен в СССР, но исчез с прилавков
Выловленная и подготовленная к употреблению кукумария выглядит довольно отвратительно, хотя на вкус она нейтральна. Источник: Prashant Kariya

Во времена СССР на фоне всеобщего дефицита в магазинах регулярно появлялись морепродукты, которые вполне можно считать деликатесами. Некоторые из них сегодня стали настоящей редкостью, а тогда рыбная промышленность поставляла такие продукты довольно регулярно. И среди них был один, который сейчас вряд ли пользовался бы популярностью.

А в советские времена люди с удовольствием покупали консервированную кукумарию. Что это такое и почему сейчас ее скорее брезгуют есть, разбирался OBOZ.UA.

Кукумария – это морское беспозвоночное животное, родственниками которого являются морские звезды и ежи. Она относится к типу иглокожих и обитает на морском дне. На вид это существо напоминает большого червя: у него вытянутое плотное тело, вдоль брюшка которого расположено несколько рядов коротких ножек. Спина покрыта многочисленными сосочками. На переднем конце тела находится рот с развитым щупальцевым аппаратом. Взрослая кукумария может вырастать примерно до 40 сантиметров в длину и весить до 1 килограмма.

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В странах Азии, где этот морепродукт также популярен, кукумарию преимущественно едят сырой. В СССР такой способ приготовления не прижился. Вместо этого ее варили, сушили или делали из нее консервы. Наибольшее распространение получил именно последний вариант. Для многих советских граждан знакомство с этим необычным морским обитателем начиналось с консервированной кукумарии.

Выглядел ужасно: странный морепродукт был популярен в СССР, но исчез с прилавков

Кукумарию в СССР обычно продавали консервированной вместе с морской капустой

Обычно ее продавали в банках вместе с морской капустой. Однако странный внешний вид продукта не слишком привлекал покупателей. Сначала консервы пользовались небольшим спросом, поэтому кукумарию в основном распределяли между работниками промышленных предприятий.

Ситуация изменилась, когда ученые начали рассказывать о ее полезных свойствах. После этого интерес к необычному морепродукту вырос, и его стали покупать значительно активнее. Считалось, что кукумария помогает предотвращать заболевания щитовидной железы у работников атомных электростанций. Также ее рекламировали среди жителей Крайнего Севера как средство для профилактики цинги.

Несмотря на отталкивающую для многих внешность, сама кукумария имеет довольно нейтральный вкус. Поэтому ее обычно подавали не отдельно, а вместе с овощами, мясом или другими морепродуктами. Без таких добавок блюдо получалось слишком пресным.

В советские времена кукумария была довольно популярной, однако после распада СССР постепенно исчезла из магазинов. Сегодня купить ее можно преимущественно на Дальнем Востоке. Там морепродукт и сейчас продают в консервированном виде, в частности как ингредиент местного блюда – скоблянки. Это разновидность жаркого, в которое добавляют мясо, овощи и кукумарию.

Вероятно, прежний интерес к этому продукту пропал прежде всего из-за его необычного вида. Современному покупателю такое морское существо может показаться настолько непривлекательным, что желание попробовать его не возникнет даже несмотря на рассказы о полезных свойствах. Тем более что сейчас в магазинах хватает других не менее полезных и вкусных морепродуктов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что и почему запрещали есть солдатам в СССР.

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