"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице

История 11-летнего Романа Олексіва, который пережил российский ракетный удар и вернулся к музыке, тронула Италию.

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О мальчике написала La Repubblica.

В 2022 году российская ракета унесла жизнь мамы Романа, а сам он получил тяжелые ожоги и перенес десятки операций. Несмотря ни на что, мальчик вернулся к игре на аккордеоне и уже побеждает на международных музыкальных конкурсах.

Теперь Ринат Ахметов исполняет его мечту – для Романа в Италии вручную изготовят эксклюзивный профессиональный аккордеон PIGINI.

"Мы будем только вдвоем с папой. Мамы больше нет – ее убила российская ракета, которая ранила меня", – рассказал Роман итальянским журналистам о предстоящей поездке за инструментом.

На днях мальчик посетил фабрику PIGINI в составе делегации Фонда Рината Ахметова, а также побывал на матче любимого "Шахтера" против "Интера" на легендарном "Сан-Сиро".

История Романа – о таланте, силе и мечте, которую не смогла уничтожить война.