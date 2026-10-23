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"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
991
"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице
История Романа – о таланте, силе и мечте, которую не смогла уничтожить война. Источник: Скриншот La Repubblica

История 11-летнего Романа Олексіва, который пережил российский ракетный удар и вернулся к музыке, тронула Италию.

О мальчике написала La Repubblica.

В 2022 году российская ракета унесла жизнь мамы Романа, а сам он получил тяжелые ожоги и перенес десятки операций. Несмотря ни на что, мальчик вернулся к игре на аккордеоне и уже побеждает на международных музыкальных конкурсах.

Теперь Ринат Ахметов исполняет его мечту – для Романа в Италии вручную изготовят эксклюзивный профессиональный аккордеон PIGINI.

"Мы будем только вдвоем с папой. Мамы больше нет – ее убила российская ракета, которая ранила меня", – рассказал Роман итальянским журналистам о предстоящей поездке за инструментом.

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На днях мальчик посетил фабрику PIGINI в составе делегации Фонда Рината Ахметова, а также побывал на матче любимого "Шахтера" против "Интера" на легендарном "Сан-Сиро".

История Романа – о таланте, силе и мечте, которую не смогла уничтожить война.

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