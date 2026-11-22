В ноябре малину нужно обрезать с учетом ее типа, защитить от болезней, умеренно подкормить и замульчировать. Если осень сухая, перед морозами кустам также нужен влагозарядный полив.

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О подготовке малинника к холодам рассказывает VSN. Сухая почва промерзает быстрее, поэтому запас влаги важен для защиты корней зимой.

Как обрезать летнюю и ремонтантную малину

У летней малины у поверхности почвы удаляют двухлетние побеги, которые уже дали ягоды и отмирают. Их можно узнать по боковым плодовым веточкам и сухим остаткам кистей. Здоровые побеги этого года оставляют: именно на них сформируется урожай следующего лета. Если старые стебли вырезали после сбора ягод, повторная обрезка молодых не нужна.

Ремонтантную малину для одного урожая срезают полностью, вровень с землей. Делают это после завершения вегетации, когда кусты сбросили листья и перешли в состояние покоя. Если осенью не успели, обрезку можно перенести на раннюю весну – до начала нового роста.

Для получения двух урожаев осенью удаляют двухлетние стебли, плодоносившие летом, а самые сильные побеги текущего года оставляют зимовать. Ранней весной у них срезают верхнюю часть, уже давшую ягоды, сохраняя нижнюю живую часть для летнего плодоношения. Все срезанные стебли, особенно больные, убирают из малинника.

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Когда проводить обработку от болезней

Во время осмотра кустов побеги с признаками заболеваний удаляют. Осенью малине требуется защита, в частности от серой гнили и отмирания побегов, но время обработки зависит от выбранного препарата и температуры воздуха.

Для профилактики применяют биологические средства на основе Pythium oligandrum, который подавляет развитие некоторых патогенных грибов. Обработку этим препаратом проводят при температуре не ниже +10 °C, соблюдая инструкцию производителя.

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Чем подкормить кусты перед зимой

В ноябре интенсивная подкормка малине не нужна: она готовится к покою. Для поддержания плодородия почвы подойдут зрелый компост или хорошо перепревший навоз. Древесную золу используют умеренно, поскольку она повышает pH почвы, тогда как малина предпочитает слабокислую среду.

Садовница из Житомира Нина Панасюк советует осенью позаботиться о фосфорно-калийном питании.

"Осенью нужно внести фосфорно-калийные удобрения – они укрепляют корневую систему, помогают побегам вызреть, хорошо перезимовать и впоследствии сформировать хороший урожай", – пояснила садовница Нина Панасюк.

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Азотные удобрения осенью не применяют, поскольку они снижают устойчивость растений к морозам, предупреждает "Агровіта". Особого внимания к подкормке требует ремонтантная малина, которую оставляют на два урожая: при двойном плодоношении куст истощается.

Как полить, замульчировать и укрыть малинник

В сухую осень влагозарядный полив проводят один раз за 2-3 недели до устойчивых заморозков. Ориентир – 30-35 литров воды на 1 квадратный метр посадок или столько же на один взрослый куст. При достаточном количестве осадков дополнительное увлажнение не требуется.

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После полива землю укрывают мульчей слоем 5-8 см. Подойдут сосновая кора, компост или измельченные растительные остатки. Они помогают удержать влагу и защищают корневую систему от резких перепадов температуры.

Необходимость укрытия зависит от сорта. Если малина в нем нуждается, эксперты советуют осторожно пригнуть побеги к земле, зафиксировать их и накрыть агроволокном.

OBOZ.UA писал ранее, чем садоводы подкармливают малину в ноябре, чтобы повысить урожайность.