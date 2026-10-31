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Maincast запустила бесплатное приложение для Smart TV: спорт и киберспорт теперь на большом экране

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
111
Maincast запустила бесплатное приложение для Smart TV: спорт и киберспорт теперь на большом экране
Maincast. Источник: Maincast

Украинская медиакомпания Maincast запустила собственное приложение Maincast.TV для смарт-телевизоров на базе Android TV. Теперь смотреть матчи NBA, футбольные трансляции, киберспортивные турниры по CS2 и Dota 2, а также авторские шоу можно прямо на большом экране.

Приложение и весь контент в нем доступны бесплатно, без оформления подписки.

Новое приложение Maincast.TV адаптировано для просмотра на больших экранах и объединяет спортивный и киберспортивный контент компании. В частности, на телеканале Maincast Sport можно смотреть матчи NBA сезона 2026/27, баскетбольного Еврокубка, футбольных чемпионатов Турции и Бразилии, Итальянской Серии B, а также авторские шоу, среди которых "УПЛ Вечерний".

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Поклонникам киберспорта доступны турниры по Counter-Strike 2 и Dota 2. Все трансляции можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи.

"Аудитория киберспорта уже давно вышла за пределы узкой ниши. Сегодня это контент, который смотрят дома на большом экране, вместе с друзьями и семьей, так же как и традиционный спорт. Приложение Maincast для Smart TV отвечает этому изменению привычек: трансляции стали более удобными и доступными", – отметил СЕО холдинга ARS Capital Максим Криппа.

Maincast – украинская медиакомпания, работающая со спортивным и киберспортивным контентом, развивающая тематические телеканалы и цифровую платформу Maincast.TV. Компания входит в инвестиционный холдинг ARS Capital предпринимателя Максима Криппы.

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