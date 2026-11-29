В конце ноября геомагнитная активность остается невысокой. Похожая ситуация ожидается и в течение декабря – по прогнозам, первая половина месяца пройдет без сильных магнитных бур.

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Об этом свидетельствует прогноз американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA. Специалисты опубликовали прогноз на последний месяц года.

По предварительным расчетам NOAA, в воскресенье, 29 ноября, геомагнитное поле останется преимущественно спокойным. Показатели Kp-индекса будут колебаться от 2 до 2,67, что не соответствует уровню магнитной бури.

В понедельник, 30 ноября, геомагнитная активность должна быть еще ниже. По прогнозу NOAA, максимальный суточный Kp-индекс составит 2.

Прогноз магнитных бурь в декабре

По предварительным прогнозам, начало месяца будет относительно спокойным. В первые три дня Кр-индекс не превысит 3. Однако в период с 4 по 6 декабря ожидается повышение магнитной активности. 4 декабря ожидаются магнитные бури уровня G1.

В дальнейшем ситуация стабилизируется: с 7 по 14 декабря прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку без заметных возмущений. Небольшое повышение активности возможно 15 и 16 декабря – в эти дни Кр-индекс достигнет отметки 4. Уже с 17 по 22 декабря магнитосфера вновь должна стабилизироваться.

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Как улучшить самочувствие в период магнитных бурь

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, которое возникает вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с потоками заряженных частиц, поступающих от Солнца. Интенсивность магнитных бурь зависит от силы солнечного воздействия и может варьироваться от незначительных колебаний до мощных геомагнитных штормов.

Главные истории дня

Во время магнитных бурь люди могут испытывать головную боль, усталость, нарушения сна, раздражительность или изменения артериального давления. Чтобы поддержать хорошее самочувствие в периоды повышенной геомагнитной активности, стоит придерживаться привычного режима дня и уделять внимание общему состоянию организма. В частности:

Соблюдать режим сна, спать 7–9 часов в сутки и ложиться примерно в одно и то же время;

пить достаточно воды и не пропускать приемы пищи, отдавая предпочтение легким, питательным блюдам;

больше двигаться;

ограничить кофеин и алкоголь, особенно во второй половине дня;

избегать переутомления и стресса, по возможности чередовать работу с отдыхом и не перегружать себя;

контролировать артериальное давление.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в воскресенье, 29 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков на большей части территории не прогнозируют, только в Крыму местами возможны небольшой снег и дождь.