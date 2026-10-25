Магнитные бури 25-27 октября: ученые рассказали, чего ожидать

В воскресенье, 25 октября, геомагнитная активность может повыситься, однако сильных магнитных бурь не прогнозируют. В понедельник и вторник, 26–27 октября, магнитное поле Земли, по предварительным расчетам, будет спокойнее.

Видео дня

Максимальное ожидаемое значение индекса Kp в течение этих трех дней составляет 4 балла, что не соответствует уровню магнитной бури. Об этом свидетельствует прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Магнитные бури 25 октября

В воскресенье, 25 октября, ожидается повышение геомагнитной активности. Согласно трехдневному прогнозу NOAA, индекс Kp может достигнуть 4 баллов. Это еще не уровень магнитной бури.

Специалисты связывают возможное усиление активности с влиянием выброса солнечного вещества, произошедшего 21 октября, а также потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры.

Магнитные бури 26 октября

В понедельник, 26 октября, геомагнитная активность должна снизиться. Прогнозируемый индекс Kp составит преимущественно 2–3 балла.

По расчетам NOAA, такие показатели соответствуют относительно спокойным геомагнитным условиям.

Прогноз магнитных бурь на 27 октября

Во вторник, 27 октября, магнитное поле Земли, согласно предварительному долгосрочному прогнозу NOAA от 19 октября, останется спокойным. Максимальный индекс Kp ожидается на уровне около 1,67 балла.

РЕКЛАМА

В целом в период с 25 по 27 октября магнитных бурь уровня G1 и выше не прогнозируют. По данным NOAA, значительных кратковременных или периодических явлений в солнечном ветре также не ожидается.

Как определяют силу магнитной бури

Для оценки геомагнитной активности используют планетарный индекс Kp, который измеряют по шкале от 0 до 9.

Главные истории дня

Показатели от 0 до 4 не относятся к уровням магнитной бури. Когда индекс Kp достигает 5 баллов, начинается слабая магнитная буря уровня G1. Значение 6 соответствует умеренной буре G2, а более высокие показатели свидетельствуют о более сильных геомагнитных возмущениях.

В то же время прогнозы космической погоды могут меняться в зависимости от солнечной активности и состояния солнечного ветра, поэтому специалисты регулярно уточняют данные.

Ожидаются ли солнечные радиационные штормы и сбои радиосвязи

По информации NOAA, за последние 24 часа уровень солнечной радиации, зафиксированный спутником GOES-18, был ниже пороговых значений для начала радиационных штормов. На 25–27 октября вероятность шторма уровня S1 или выше оценивают лишь в 1% для каждого дня. Значительной активности на Солнце, которая могла бы вызвать такие штормы, не прогнозируют.

РЕКЛАМА

За последние 24 часа случаев нарушения радиосвязи не зафиксировали. На ближайшие три дня вероятность сбоев радиосвязи уровней R1–R2 оценивают в 10% ежедневно, а уровня R3 или выше – в 1%.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября на Земле прогнозировали усиление геомагнитной активности из-за влияния высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Специалисты ожидали, что наиболее заметные колебания магнитного поля придутся на 4–5 октября, после чего активность постепенно снизится.