Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Погода на Новый год 2027 в Украине пока остается неопределенной, ведь возможны как морозы со снегом, так и относительно теплая погода. Климатические расчеты указывают, что в целом зима будет теплее нормы на 1–2 градуса.

Видео дня

Сохранится ли такая тенденция в конце декабря, станет понятно ближе к празднику. Подробнее о предварительных прогнозах рассказывает OBOZ.UA.

Чего ожидать от зимы 2026–2027

По предварительным расчетам, зима 2026–2027 годов в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Как объяснила климатолог Вера Балабух, это связано с поступлением теплого и влажного воздуха из Атлантики.

Теплее всего будет на юге, Закарпатье, Кировоградщине и Днепропетровщине, где средняя температура может составить 0 – +2 градуса. Холоднее всего ожидается на северо-востоке и в высокогорье Карпат, где возможны показатели -3 – -4 градуса и ниже.

Балабух добавила, что несмотря на общую тенденцию к потеплению, зимой возможны кратковременные вторжения арктического воздуха и ощутимые морозы.

Количество осадков ожидается в пределах нормы или на 20–40% выше, однако из-за плюсовой температуры вместо снега часто может идти дождь или мокрый снег. Также не исключены гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега.

Какой будет погода на Новый год 2027

Точный прогноз на новогоднюю ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027-го украинские синоптики пока не опубликовали. До праздника еще больше полутора месяцев, поэтому определить, будут ли морозы, снегопады или дожди, пока невозможно.

РЕКЛАМА

В то же время предварительные прогнозы погоды на конец декабря уже появляются в других европейских странах. В частности, польский Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) допускает похолодание и снегопады во второй половине месяца. Такие изменения атмосферной циркуляции могут сказаться и на погоде в Украине, прежде всего в западных областях.

Ближе всего к польской границе расположены Волынская и Львовская области, поэтому именно там стоит следить за дальнейшими прогнозами возможных морозов и снега. В то же время изменения воздушных потоков могут повлиять и на другие регионы страны.

Главные истории дня

Если в конце декабря температура опустится ниже нуля, а осадки будут выпадать в виде снега, в отдельных областях может образоваться снежный покров. При плюсовой температуре вместо этого будут преобладать дожди и мокрый снег.

Итак, пока нет оснований утверждать, что Новый год 2027 Украина встретит с морозами и снегом. Нельзя исключать и теплую погоду без устойчивого снежного покрова.

По словам климатолога Веры Балабух, долгосрочные расчеты позволяют определить общие тенденции на сезон, но не предсказать погоду на конкретный день. Более надежны прогнозы на ближайшие пять суток, учитывающие актуальные атмосферные процессы.

РЕКЛАМА

Согласно данным сайта Meteoprog встретить Новый 2027 год со снегом, похоже, не удастся. В новогоднюю ночь и 1 января будет преобладать облачная или переменно облачная погода, а температура будет колебаться от -6 до +3 градусов.

В Киеве и Львове днем будет около 0 – +2 градусов, а ночью – до -4 градусов.

РЕКЛАМА

В Одессе воздух прогреется до +1 – +3 градусов, в Николаеве – до 0 – +2 градусов.

В Харькове и Полтаве будет холоднее: днем до -1 – -2 градусов, ночью – до -6 градусов.

РЕКЛАМА

Существенных осадков 31 декабря и 1 января не ожидается. Однако уже 3 января небольшой дождь может пройти во Львове и Полтаве.

Напомним, для Украины зима 2026–2027 годов может быть относительно мягкой. В то же время синоптики не исключают кратковременных волн морозов, снегопадов и существенных колебаний температуры.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября в отдельных регионах Украины уже выпал первый снег. Местами осадки создали настоящую зимнюю атмосферу, хотя календарная зима еще не наступила.