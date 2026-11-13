Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с ОгрызкоСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаИллюстрация – паспорт ФранцииПенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменилиОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, 80 из них обезвредили силы ПВО: есть последствия в областях"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школыВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 мин
1,1 т.
Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине
Погода на Новый год в Украине. Источник: pexels.com

Погода на Новый год 2027 в Украине пока остается неопределенной, ведь возможны как морозы со снегом, так и относительно теплая погода. Климатические расчеты указывают, что в целом зима будет теплее нормы на 1–2 градуса.

Сохранится ли такая тенденция в конце декабря, станет понятно ближе к празднику. Подробнее о предварительных прогнозах рассказывает OBOZ.UA.

Чего ожидать от зимы 2026–2027

По предварительным расчетам, зима 2026–2027 годов в Украине будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Как объяснила климатолог Вера Балабух, это связано с поступлением теплого и влажного воздуха из Атлантики.

Теплее всего будет на юге, Закарпатье, Кировоградщине и Днепропетровщине, где средняя температура может составить 0 – +2 градуса. Холоднее всего ожидается на северо-востоке и в высокогорье Карпат, где возможны показатели -3 – -4 градуса и ниже.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
45,6 т.
Гороскоп на пятницу, 13 ноября: кому стоит завершить дела до выходных
45,6 т.
Гороскоп на пятницу, 13 ноября: кому стоит завершить дела до выходных
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
984
Нужно ли укрывать озимый лук: как правильно утеплить
984
Нужно ли укрывать озимый лук: как правильно утеплить
OBOZ.UAOBOZ.UA
711
Чем поливать комнатные пальмы осенью, чтобы они не желтели: бюджетное домашнее средство
711
Чем поливать комнатные пальмы осенью, чтобы они не желтели: бюджетное домашнее средство

Балабух добавила, что несмотря на общую тенденцию к потеплению, зимой возможны кратковременные вторжения арктического воздуха и ощутимые морозы.

Количество осадков ожидается в пределах нормы или на 20–40% выше, однако из-за плюсовой температуры вместо снега часто может идти дождь или мокрый снег. Также не исключены гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега.

Какой будет погода на Новый год 2027

Точный прогноз на новогоднюю ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027-го украинские синоптики пока не опубликовали. До праздника еще больше полутора месяцев, поэтому определить, будут ли морозы, снегопады или дожди, пока невозможно.

В то же время предварительные прогнозы погоды на конец декабря уже появляются в других европейских странах. В частности, польский Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) допускает похолодание и снегопады во второй половине месяца. Такие изменения атмосферной циркуляции могут сказаться и на погоде в Украине, прежде всего в западных областях.

Ближе всего к польской границе расположены Волынская и Львовская области, поэтому именно там стоит следить за дальнейшими прогнозами возможных морозов и снега. В то же время изменения воздушных потоков могут повлиять и на другие регионы страны.

Если в конце декабря температура опустится ниже нуля, а осадки будут выпадать в виде снега, в отдельных областях может образоваться снежный покров. При плюсовой температуре вместо этого будут преобладать дожди и мокрый снег.

Итак, пока нет оснований утверждать, что Новый год 2027 Украина встретит с морозами и снегом. Нельзя исключать и теплую погоду без устойчивого снежного покрова.

По словам климатолога Веры Балабух, долгосрочные расчеты позволяют определить общие тенденции на сезон, но не предсказать погоду на конкретный день. Более надежны прогнозы на ближайшие пять суток, учитывающие актуальные атмосферные процессы.

Согласно данным сайта Meteoprog встретить Новый 2027 год со снегом, похоже, не удастся. В новогоднюю ночь и 1 января будет преобладать облачная или переменно облачная погода, а температура будет колебаться от -6 до +3 градусов.

В Киеве и Львове днем будет около 0 – +2 градусов, а ночью – до -4 градусов.

Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Прогноз погоды на Новый год. Источник: Скриншот

Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Прогноз погоды на Новый год. Источник: Скриншот

В Одессе воздух прогреется до +1 – +3 градусов, в Николаеве – до 0 – +2 градусов.

Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Прогноз погоды на Новый год. Источник: Скриншот

В Харькове и Полтаве будет холоднее: днем до -1 – -2 градусов, ночью – до -6 градусов.

Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Прогноз погоды на Новый год. Источник: Скриншот

Лютый холод или аномальное тепло: какой погоды ждать на Новый год 2027 в Украине

Прогноз погоды на Новый год. Источник: Скриншот

Существенных осадков 31 декабря и 1 января не ожидается. Однако уже 3 января небольшой дождь может пройти во Львове и Полтаве.

Напомним, для Украины зима 2026–2027 годов может быть относительно мягкой. В то же время синоптики не исключают кратковременных волн морозов, снегопадов и существенных колебаний температуры.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября в отдельных регионах Украины уже выпал первый снег. Местами осадки создали настоящую зимнюю атмосферу, хотя календарная зима еще не наступила.

Похожие темы
Прогноз погодыпогодапрогноззимасиноптик
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!