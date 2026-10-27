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Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине
Иллюстративное фото. Зима. Источник: magnific.com

Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в Украине в ноябре 2026 года и зимой 2026-2027 годов может быть на 1-2°C выше климатической нормы. Однако в этот период возможны морозы, похолодания и опасные погодные явления.

Такую погоду прогнозирует начальник отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, ее слова приводит издание Gazeta.ua. В Укргидрометцентре советуют воспринимать сезонные оценки лишь как ориентир и следить за официальными прогнозами и предупреждениями.

Какой будет зима в Украине

Зима в этом году может быть немного теплее климатической нормы – на 1–2 градуса. В частности, в ноябре 2026 года и зимой 2026-2027 годов средняя температура воздуха может быть на 1-2°C выше климатической нормы. Однако в этот период возможны морозы, похолодания и опасные погодные явления.

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Этой зимой похолодание может продлиться от трех до десяти дней, и в это время стоит ожидать морозов различной интенсивности. Также, по словам синоптика, возможны осадки, гололедица и сильные порывы ветра.

Однако важно понимать, что сезонный прогноз обозначает общие тенденции, а не погоду на каждый день.

"Важно учитывать, что сезонный прогноз отражает общие тенденции, а не определяет погоду на каждый день", – подчеркнула Птуха.

Более подробные данные о температуре, осадках и других погодных условиях можно узнать из краткосрочных прогнозов на ближайшие три-пять суток, пояснила синоптик.

Начальник управления гидрометеорологии Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Богдан Масовец отметил, что синоптики готовят прогнозы на основе метеорологических наблюдений, спутниковых данных и результатов моделирования атмосферы.

Для подготовки прогноза специалисты используют информацию со 135 стандартных и автоматических метеорологических станций государственной сети, спутниковые данные EUMETSAT, гидродинамические модели атмосферы и специализированное программное обеспечение.

"Несмотря на ограничения, вызванные полномасштабной войной, специалисты гидрометеорологических организаций продолжают круглосуточно анализировать доступные данные и готовить прогнозы и предупреждения", – отметил Масовец.

В то же время в Укргидрометцентре подчеркнули, что сезонные оценки нужно воспринимать лишь как ориентир и следить за официальными прогнозами.

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