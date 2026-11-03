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"Человек, потерявший ребенка, живет с дырой в сердце": Татьяна Николаева рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
324
"Человек, потерявший ребенка, живет с дырой в сердце": Татьяна Николаева рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Татьяна Николаев. Источник: Фонд Рината Ахметова

Татьяна Николаева помнит день, когда ее сын Артур в последний раз переступил порог родного дома. На прошлое Рождество он неожиданно приехал с фронта, чтобы увидеть родных. Они провели вместе тихий вечер. В два часа ночи парень вернулся на позиции. Больше мама его живым уже не увидела. Свою историю утраты женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Мы дома не говорим о потере. Для нас кровать Артура вот, она здесь. Все вещи на своих местах. Портрет стоит в коридоре. И еще его военные часы. Каждое утро без пяти восемь они подают сигнал, и каждое утро для меня это как приветствие, что он с нами. Это очень тяжело. Человек, потерявший ребенка, живет с такой дырой в сердце и пустотой", – говорит Татьяна.

''Человек, потерявший ребенка, живет с дырой в сердце'': Татьяна Николаева рассказала свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Татьяна Николаева помнит день, когда ее сын Артур в последний раз переступил порог родного дома. Источник: Фонд Рината Ахметова

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Впервые война пришла в семью в 2014 году. Татьяна с мужем и двумя сыновьями – 10-летним Артуром и 2-летним Тимуром – неделю прятались от обстрелов в подвале в Луганске. Самым тяжелым был июль: их район обстреливали безжалостно. Татьяна помнит, как ее потрясло тело погибшего соседа во дворе, накрытое белым одеялом. Тогда семья отправилась в Киев, надеясь переждать две недели. Но вернуться домой уже не смогла. В Киевской области начали жизнь сначала.

В феврале 2022 года война снова приблизилась к их дому. Татьяна с младшим сыном эвакуировалась за границу, а 20-летний Артур остался с отцом. Вскоре парень решил пойти в армию.

"Позвонил Артур и сказал: "Мама, я пойду воевать". Ему как раз в январе исполнилось 20 лет. Я говорю: "Как ты пойдешь воевать?". А он говорит: "Мам, а как бы ты поступила на моем месте?". Я ответила, что так же", – вспоминает Татьяна.

Сначала юноше отказывали в военкомате из-за возраста, но он настоял на своем. Так Артур попал в Национальную гвардию Украины. Сначала он охранял стратегические объекты возле столицы, а затем отправился на Покровское направление. Во время службы семья долго ждала от него вестей. Когда Артур выходил на связь, даже короткое сообщение от командира о том, что все в порядке, приносило облегчение. Но однажды случилось то, чего женщина боялась больше всего.

"Пришло сообщение, и визуально оно было очень большим. Это был тот момент, когда ты боялся конца. Я могла предположить, что он ранен где-то в Днепре. Но с каждой строчкой понимала, что случилось что-то такое, о чем я не хочу узнать. Потом были похороны... Мы видели это так: герой вернулся на щите, и мы как семья должны быть стойкими, чтобы все внимание было именно к Артуру", – говорит женщина.

''Человек, потерявший ребенка, живет с дырой в сердце'': Татьяна Николаева рассказала свою историю музею ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Человек, потерявший ребенка, живет с такой дырой в сердце и пустотой. Источник: Фонд Рината Ахметова

На прощании Татьяна попросила близких собраться с силами. Она хотела, чтобы этот день был посвящен памяти и подвигу сына. Свое горе семья переживала в одиночестве. Сейчас Татьяна часто приходит на Аллею Славы и рассказывает об Артуре. Она хочет, чтобы его помнили, чтобы история его жизни и выбора оставалась с людьми и жила в их сердцах. Смотрите историю Татьяны Николаевой и ее семьи по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.

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