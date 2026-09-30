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"Человек с искренним сердцем": в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 1,5 т.
"Человек с искренним сердцем": в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото
Павел Сауленко

В бою за Украину погиб защитник из Винницкой области Павел Сауленко. Он погиб в конце июля этого года в стрелковом бою с врагом в Донецкой области.

Гибель Героя была подтверждена лишь недавно. О потере сообщили в Барском городском совете.

Что известно о Герое

"Скорбь вновь окутала Барскую громаду и село Ялтушкив… Еще один верный сын Украины, который защищал наш покой, возвращается в родной дом на щите. Поступило официальное подтверждение гибели старшего солдата Национальной гвардии Украины САУЛЕНКО Павла Анатольевича", – отмечается в сообщении горсовета.

''Человек с искренним сердцем'': в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото

Павло Сауленко

Источник: Барська міська рада

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Там рассказали, что Павел защищал родную землю в составе воинской части 3008 Национальной гвардии Украины.

"Он добросовестно выполнял свой воинский долг, удерживая оборону на самых тяжелых участках фронта . 22 июля 2026 года во время стрелкового боя вблизи населенного пункта Новониколаевка Краматорского района Донецкой области связь с воином прервалась", – сообщают в горсовете.
 
Более двух месяцев длились поиски защитника, а его близкие надеялись на чудо. Чуда не произошло: в конце сентября по результатам экспертизы была подтверждена гибель Павла Сауленко.
''Человек с искренним сердцем'': в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото

Скриншот повідомлення

"Человек с доброй душой и искренним сердцем, он должен был строить будущее, дарить радость родным и встречать тихие мирные рассветы. Но когда враг посягнул на родной дом, Воин без колебаний вступил в бой, став непоколебимым щитом для каждого из нас. Барская община выражает глубокие соболезнования матери, всей семье, близким, друзьям и соратникам Героя. Склоняем головы в безмолвной скорби, разделяя эту жгучую боль. Светлая память о отваге Павла Сауленко будет жить в наших сердцах всегда. Светлая память, честь и вечный почет Защитнику!" – отметили в громаде.
 
Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, 13 сентября в Донецкой области погиб украинский воин Сергей Стретович. Ему было 44 года.
 
Выпускник Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого, Стретович некоторое время работал в прокуратуре города Киева.

Он был адвокатом, специализирующимся на уголовном праве. Коллеги вспоминают Сергея как профессионала и принципиального человека в работе, а также как человечного, остроумного и всегда улыбчивого в повседневной жизни.

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