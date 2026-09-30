"Человек с искренним сердцем": в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото
В бою за Украину погиб защитник из Винницкой области Павел Сауленко. Он погиб в конце июля этого года в стрелковом бою с врагом в Донецкой области.
Гибель Героя была подтверждена лишь недавно. О потере сообщили в Барском городском совете.
Что известно о Герое
"Скорбь вновь окутала Барскую громаду и село Ялтушкив… Еще один верный сын Украины, который защищал наш покой, возвращается в родной дом на щите. Поступило официальное подтверждение гибели старшего солдата Национальной гвардии Украины САУЛЕНКО Павла Анатольевича", – отмечается в сообщении горсовета.
Там рассказали, что Павел защищал родную землю в составе воинской части 3008 Национальной гвардии Украины.
Он был адвокатом, специализирующимся на уголовном праве. Коллеги вспоминают Сергея как профессионала и принципиального человека в работе, а также как человечного, остроумного и всегда улыбчивого в повседневной жизни.
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