Люди, живущие рядом с одним из этих 4 мест, обычно притягивают несчастье: астрологи рассказали почему

Любовь или ненависть к месту жительства могут влиять на все аспекты вашей жизни, например, трудно полностью отдаваться карьере или социальной жизни, когда вы в целом чувствуете себя некомфортно и несчастны в привычной обстановке. Однако в древней китайской дисциплине фэн-шуй определенные аспекты вашего жилища могут негативно влиять на вас, даже если вы этого не осознаете.

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Астрологи утверждают, что есть места в отрицательной энергией. И это напрямую может влиять на качество жизни, самочувствие, ведь все влияет на поток ци в наших жилых пространствах и в нашей жизни, пишет yourtango.

Болота

Болота и водно-болотные угодья могут быть живописными местами, изобилующими растениями и животными, но болота и торфяники неслучайно символизируют печаль . Кейлин сказала, что они также могут нарушать энергетический баланс, подталкивая к меланхолии и застою.

"Длительное пребывание в такой среде может негативно сказаться на вашей энергии и настроении", – утверждают астрологи, но исключением является ситуация, когда ваша повседневная жизнь очень динамична, напряженна и связана с городской жизнью, например, высокооплачиваемая работа в центре города. В этом случае жизнь рядом с водно-болотными угодьями может фактически обеспечить баланс.

Автомагистрали

В фэн-шуй физическое здоровье тесно связано с благополучием во всех остальных аспектах жизни, а жизнь рядом с автомагистралью означает, что ваша жизнь будет наполнена загрязнением воздуха и шумом.

Но отсутствие возможности расслабиться – не менее серьезная проблема. "Энергия движется слишком быстро из-за всех этих проносящихся мимо автомобилей, – что мешает ей замедлиться и накопиться, чтобы питать дом и его обитателей".

Кладбище

Энергия вблизи кладбища может быть слишком сильно смещена в сторону "инь", Это тип энергии, связанный с тьмой и созерцанием. Нам всем это нужно в жизни, но всего должно быть в меру, жизнь рядом с кладбищем – прекрасный тому пример.

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Земля, имеющая уклон вниз

В фэн-шуй топография играет важную роль: идеальное место для дома – это участок земли с широким открытым передним двором и задним двором, защищенным, например, деревьями или горами.

Конечно, не всем так повезло жить у подножия горы, но Кейлин сказала, что, несмотря ни на что, следует избегать домов на участках с уклоном вниз. В фэн-шуй это, по сути, метафора "движения вниз", а это последнее, чего нам всем хочется!

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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