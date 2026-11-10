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Люди, рожденные во вторник, обладают самым сильным боевым духом

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Люди, рожденные во вторник, обладают самым сильным боевым духом
Боевой дух. Источник: Pexels

Если вы родились во вторник, вас, вероятно, не раз называли упрямым, решительным или "бойцом". Астрология говорит, что это не случайно.

Люди, родившиеся во вторник, обладают самым сильным боевым духом, потому что появляются на свет в день, связанный с Марсом, огненной планетой воинов, мужества и упорства. Вот что значит родиться во вторник и почему это делает человека непревзойденным, пишет OBOZ.UA.

Эти люди склонны встречать вызовы лицом к лицу. Пока другие колеблются, они уже куют железо, пока горячо. Они азартны, энергичны и чрезвычайно преданны. Многие считают их теми, кто заступится за друга, отстоит точку зрения, требующую бесстрашной защиты, и будет идти вперед еще долго после того, как все остальные уже отступят.

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Люди, рожденные во вторник, обладают самым сильным боевым духом

У этих людей очень сильная воля. Источник: Pexels

Они восстанавливаются с поразительной скоростью. Неудачи больно ранят, но родившиеся во вторник редко долго страдают. Они воспринимают препятствия как то, что нужно преодолеть. Эта решительность делает их прекрасными лидерами, поскольку люди быстро учатся доверять их руководству в сложные моменты.

Обратная сторона? Из-за своего вспыльчивого нрава и упрямства они быстро высказывают свое резкое мнение. Однако даже это происходит из горячей заботы о том, что для них важно.

В традиционной астрологии вторник принадлежит Марсу, планете действия, мужества и силы воли. По-французски этот день называется "mardi" в честь римского бога войны. В английском языке его происхождение уходит корнями к Тюру, скандинавскому богу, связанному с битвой и справедливостью.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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