Люди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольше

Дата вашего рождения может рассказать больше, чем вы думаете. Хотя мы обычно связываем её со знаками зодиака и гороскопами, учёные обнаружили удивительную взаимосвязь между месяцем вашего рождения и продолжительностью жизни.

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Люди, родившиеся в определенное время года, имеют больше шансов дожить до преклонного возраста. Узнайте, относитесь ли вы к этой группе, предлагает OBOZ.UA.

Исследование, проведенное Леонидом Гавриловым и Натальей Гавриловой из Чикагского университета, показало, что люди, родившиеся осенью, имеют больше шансов дожить до 100 лет, чем те, кто родился весной. Месяцы с сентября по ноябрь оказались особенно благоприятными.

Интересно, что подобную связь наблюдала немецкая исследовательница Габриэле Доблхаммер. Ее анализ показал, что у людей, родившихся в декабре, вероятность дожить как минимум до 105 лет была на 16% выше средней.

Это свидетельствует о том, что ноябрь и декабрь могут быть особенно благоприятными месяцами рождения для долголетия. Однако это не гарантия долгой жизни, а лишь статистическая корреляция, наблюдаемая в исследуемых популяциях. Если посмотреть на результаты исследования через призму астрологического календаря, на первый план выходят четыре знака зодиака:

Дева ( 23 августа – 22 сентября) – особенно те, кто отмечает свой день рождения в сентябре,

23 августа – 22 сентября) – особенно те, кто отмечает свой день рождения в сентябре, Весы ( 23 сентября – 22 октября) – этот период приходится на месяцы с благоприятными результатами в тестах,

23 сентября – 22 октября) – этот период приходится на месяцы с благоприятными результатами в тестах, Скорпион ( 23 октября – 21 ноября) – люди под этим знаком рождаются в период, связанный с увеличением шансов на долголетие,

23 октября – 21 ноября) – люди под этим знаком рождаются в период, связанный с увеличением шансов на долголетие, Стрелец ( 22 ноября – 21 декабря) – охватывает рубеж ноября и декабря, то есть месяцы, выделенные в анализах.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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