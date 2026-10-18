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Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, всегда в чем-то сомневаются: они очень неуверенные

AstroObozAstroOboz
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Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, всегда в чем-то сомневаются: они очень неуверенные
Эти люди всегда неуверенны в себе. Источник: Pexels

Люди, рожденные под этим знаком, испытывают проблемы с уверенностью в себе. Им часто не хватает смелости, хотя они также умеют маскировать свою нерешительность и неуверенность. Однако стремление вписаться в коллектив часто мешает им принимать смелые решения.

Люди, рожденные под знаком Весов (23 сентября – 22 октября), от природы общительны, но часто производят впечатление, что им не хватает смелости. Находясь под влиянием Венеры, планеты любви и эстетики, они стремятся к балансу во всех сферах жизни, часто отдавая предпочтение комфорту, а не смелым решениям, пишет OBOZ.UA.

Отстаивание своей позиции не является сильной стороной Весов. Люди, рожденные под этим знаком, по своей природе являются посредниками. Они могут рассматривать любую проблему с разных точек зрения, что помогает разрядить споры и примирить конфликтующие стороны. Однако они часто избегают конфронтации любой ценой, что приводит к недостатку смелости отстаивать свои права.

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Для знака зодиака Весы эмоциональная сфера чрезвычайно важна, но открыто и прямо говорить о своих эмоциях может быть огромным вызовом. Весы боятся ситуаций, которые могут вызвать напряжение. Когда они испытывают что-то глубокое, они предпочитают подавить это, чем рисковать поссориться или вызвать недовольство другого человека.

Отсутствие эмоциональной смелости у Весов также проявляется в принятии обязательств. Весы могут быть очень нерешительными, откладывать принятие обязательств и избегать сложных разговоров о будущем отношений.

Весы часто скрывают свои потребности за улыбкой. Они боятся, что их настоящие эмоции будут восприняты как слишком навязчивые, требовательные или "портирующие настроение". В то же время Весы способны на грандиозные романтические жесты и искренность, но для этого им необходимо чувство полной безопасности.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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