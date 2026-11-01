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"Люди голодали": в Олешках российские военные забирали у местных продукты, которые сбрасывали украинские дроны. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
3,9 т.
"Люди голодали": в Олешках российские военные забирали у местных продукты, которые сбрасывали украинские дроны. Видео
Разрушенные дома в оккупированных Олешках. Источник: Скриншот из видео

Эвакуация жителей временно оккупированных Олешек Херсонской области открыла возможность узнать больше о жизни города под российской оккупацией. Одна из женщин, которой удалось выехать на подконтрольную Украине территорию, поделилась подробностями об острой нехватке еды.

Об этом говорится в видео, опубликованном Telegram-каналом "Новини UA". Женщина ответила на вопрос, доходили ли до местных продукты, которые украинские военные сбрасывали с дронов в сентябре.

"Да, многие люди получили помощь. Нам сбрасывали коробки – все, что могли доставить", – отметила она.

Однако доставить еду во все районы города не удалось. Где-то российские военные глушили связь, а в других районах их было так много, что забирать гуманитарную помощь становилось опасно.

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"Они увидят коробку или людей, которые ее забрали, – и либо заберут ее, либо уже будут разбираться с людьми", – объяснила женщина.

Еды не хватало настолько, что голодали не только местные жители, но и оккупанты. По словам женщины, люди уже не знали, что делать в таких условиях.

Как удалось эвакуировать жителей Олешек

Гуманитарную операцию организовали при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Ей удалось договориться с Украиной и Россией о локальном перемирии, которое должно было обеспечить эвакуацию мирных жителей из Олешек. Стороны согласились временно прекратить боевые действия вблизи города, чтобы помочь местным жителям и подготовить безопасный коридор для выезда.

30 октября часть жителей временно оккупированных Олешек смогла покинуть город в рамках гуманитарной миссии. Сначала люди ехали через Крым, Россию и Беларусь, а затем пересекли украинскую границу в Черниговской области.

В Украине эвакуированных встретили спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для них обустроили палатки, где можно было отдохнуть, поесть горячего и получить медицинскую помощь. Также людям оказали психологическую поддержку, а спасатели помогли перевезти домашних животных. По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, самой старшей эвакуированной было 94 года, а самому младшему ребенку – немного больше года.

После эвакуации жители Олешек рассказали о своих первых впечатлениях от возвращения на подконтрольную Украине территорию. Одна из женщин выразила надежду, что со временем Украина вернется в Олешки. Другая рассказала, что по дороге в автобусе люди тихо пели гимн Украины.

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