Ноябрь в Украине начнется с дождей: ждать ли сильного похолодания

В начале ноября в Украине постепенно будет снижаться температура воздуха, а в большинстве охваченных прогнозом городов будет преобладать прохладная и влажная погода. Наиболее заметные изменения ожидаются в середине месяца, когда ночная температура приблизится к нулю, а днем столбики термометров местами не поднимутся выше +4…+6 градусов.

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Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды, опубликованные на портале Meteofor. Прогноз охватывает Киев, Львов, Одессу, Николаев, Винницу и Ужгород.

В Киеве первые недели ноября будут прохладными: днем ожидается около +8…+9 градусов, а позже температура снизится до +5…+6 градусов. Ночью в начале месяца столбики термометров будут показывать +5…+7 градусов, а ближе к середине ноября – +2…+4 градуса. Среди ожидаемых осадков – дождь и мокрый снег.

Во Львове похолодание будет постепенным. Если в конце октября температура днем будет достигать +11…+13 градусов, то в начале ноября она снизится до +6…+8 градусов. Во второй декаде месяца днем прогнозируют +4…+7 градусов, а ночью – +1…+3 градуса. Временами дождь будет сопровождаться мокрым снегом.

В Виннице в начале ноября дневная температура преимущественно составит +8…+10 градусов. В следующие недели возможно снижение до +5…+7 градусов, а ночью воздух будет охлаждаться до +1…+3 градусов. В середине месяца прогнозируют мокрый снег.

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В Одессе в начале ноября дневная температура будет держаться на уровне +10…+11 градусов. В течение следующих недель она снизится до +6…+7 градусов, а ночью преимущественно будет составлять +5…+8 градусов.

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В Николаеве в начале месяца днем ожидается +8…+12 градусов. Позже температура преимущественно будет держаться в пределах +6…+7 градусов, а ночью составит около +4…+5 градусов. В отдельные дни возможно понижение до +3 градусов.

В Ужгороде в начале ноября днем прогнозируют +8…+11 градусов. В следующие недели температура может снизиться до +5…+6 градусов, а ночью будет преимущественно +3…+5 градусов. В начале месяца в отдельные ночи возможно снижение до 0 градусов.

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В шести городах в первой половине ноября ожидается постепенное снижение температуры, однако признаков резкого перехода к сильным морозам нет. Даже в более прохладные дни дневные показатели преимущественно будут оставаться плюсовыми.

В то же время ночью температура в отдельных регионах будет приближаться к нулю, а дожди местами будут смешиваться с мокрым снегом. Самая прохладная погода среди представленных прогнозов ожидается во Львове, где во второй декаде ноября дневная температура местами будет опускаться до +4 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцам советуют не воспринимать месячный прогноз как точный сценарий погоды на каждый день. Синоптики объяснили, на какие прогнозы стоит ориентироваться при планировании дел и почему погодные тенденции могут меняться.