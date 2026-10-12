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Всего 10 градусов днём: где в Украине будет холоднее всего во вторник. Карта

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Всего 10 градусов днём: где в Украине будет холоднее всего во вторник. Карта
В некоторых областях будет заметно прохладнее.

Во вторник, 13 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. В западных и северных областях днем ожидается от +8 до +13 °С, тогда как в центральных регионах будет до +15 °С.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В ведомстве также обнародовали карту с прогнозом погоды.

Всего 10 градусов днём: где в Украине будет холоднее всего во вторник. Карта

Прогноз погоды в Украине на 13 октября 2026 года. Источник: Укргидрометцентр

Ночью в западных, северных и центральных областях температура воздуха составит +3…+10 °С. На востоке и юге будет теплее – от +9 до +15 °С.

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Днем в большинстве западных и северных регионов столбики термометров покажут +8…+13 °С. В центральных областях прогнозируют +10…+15 °С, а на востоке и юге – +12…+15 °С.

В Закарпатье ожидается солнечная погода, температура воздуха днем составит +11…+13 °С.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение недели в Украине ожидаются дожди различной интенсивности. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во второй половине недели осадки охватят больше регионов, а в пятницу, 16 октября, под влиянием циклона над Черным морем дожди прогнозируются в южных и юго-западных областях, в Крыму возможны грозы.

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