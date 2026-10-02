Ложкин о новом издании ''Бабий Яр'': забыть – значит оставить шанс для повторения

Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин подчеркнул важность сохранения памяти о трагедии Бабьего Яра во время презентации нового украинского издания романа-документа Анатолия Кузнецова.

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"Бабий Яр" – это книга о памяти. Потому что забыть – значит оставить шанс на повторение. А помня и напоминая, мы делаем его невозможным", – отметил Ложкин.

Презентация нового издания состоялась в киевском книжном магазине Readeat. Роман переиздало издательство "Фронезис" в переводе Олега Проценко к 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Книга содержит полную версию произведения без цензурных сокращений. Роман-документ Кузнецова об оккупации Киева и преступлениях нацистского и советского режимов в полном варианте впервые вышел в Великобритании в 1970 году, а впоследствии был издан более чем в 40 странах.

Новое издание "Бабьего Яра" стало десятой книгой серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины.

Иллюстрации к книге предоставил художник Матвей Вайсберг, чьи родные погибли в Бабьем Яру. Он также написал предисловие к украинскому изданию.

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Партнерами издания стали Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", Еврейская конфедерация Украины и компания "Генерал Черешня". На презентации их представляли директор заповедника Роза Тапанова, директор ЕКУ Инна Иоффе и председатель наблюдательного совета "Генерал Черешни" Григорий Шверк. Модерировал встречу историк и публицист Александр Зинченко.

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Ложкин также поблагодарил за вклад в появление книги Ярослава и Станислава Гришиных, семьи Юрия Будника, Александра Игнатенко и Александра Худолея.

Книга уже поступила в продажу.

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