Лаванда будет цвести 20 лет: регулярно выполняйте простую процедуру

Лаванда украшает сады ароматными фиолетовыми цветами, однако с годами может терять свою декоративность. Без надлежащего ухода ее побеги одревесневают, кусты разрастаются и начинают значительно хуже цвести.

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Как пишет Express, садоводы рекомендуют регулярно проводить простую процедуру, которая помогает продлить жизнь растения. Речь идет о правильной обрезке, благодаря которой лаванда может оставаться здоровой и обильно цвести на протяжении многих лет. При благоприятных условиях отдельные кусты способны прожить даже около 20 лет, хотя такой срок не гарантирован.

Почему лаванду нужно регулярно обрезать

Лаванда относится к полукустарникам, побеги которых с возрастом постепенно одревесневают. Если растение не обрезать, его ветви становятся длинными, начинают разваливаться в разные стороны, а середина куста оголяется. В то же время количество молодых цветущих побегов может уменьшаться.

По словам эксперта по садоводству Вел Бурн, ежегодная обрезка особенно важна для английской лаванды, поскольку помогает сохранять компактную форму и продлевает жизнь растения.

Проблема в том, что старые одревесневшие стебли лаванды плохо восстанавливаются после сильной обрезки. Если куст уже в значительной степени утратил зеленые побеги, вернуть ему прежнюю густоту бывает чрезвычайно сложно.

Именно поэтому ухаживать за растением нужно регулярно, не дожидаясь, пока оно чрезмерно разрастется.

Когда лучше всего обрезать лаванду

Оптимальное время для основной обрезки английской лаванды – конец лета, сразу после завершения цветения. Благодаря этому растение успевает сформировать компактную крону до наступления холодов.

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Молодые листья и густые побеги частично защищают внутреннюю часть куста от неблагоприятных зимних условий.

Весной процедуру при необходимости можно повторить. Если после зимы часть побегов повреждена морозом или куст потерял аккуратную форму, проводят легкую корректирующую обрезку. Делать это рекомендуют после того, как минует угроза сильных заморозков.

Можно ли обрезать лаванду в октябре

У специалистов разные рекомендации по осенней обрезке лаванды.

Представители British Garden Centres отмечают, что в начале октября можно провести легкую процедуру: удалить сухие цветоносы и укоротить примерно на 2 см зеленые побеги текущего года.

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Однако завершить такую обрезку нужно до начала или середины октября, чтобы растение успело подготовиться к морозам.

В свою очередь, эксперты Gardeners Dream советуют вообще отказаться от октябрьской обрезки. Свежие срезы делают растение более уязвимым к низким температурам, а сильные заморозки могут повредить побеги.

Поэтому, если к концу октября лаванду еще не обрезали, безопаснее отложить процедуру до весны, особенно в регионах с холодными зимами.

Как правильно обрезать лаванду

Для процедуры понадобятся острый и чистый секатор или садовые ножницы. Обрезать нужно осторожно, чтобы не повредить старые части растения.

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Основные правила таковы:

Удалите все увядшие цветоносы, оставшиеся после завершения цветения.

Укоротите зеленые побеги примерно на 2,5–5 см в зависимости от размера и состояния куста.

Старайтесь придать растению компактную, слегка округлую форму.

Обязательно оставляйте достаточно здоровой зеленой листвы, из которой лаванда сможет восстановить рост.

Самое важное правило – никогда не обрезайте лаванду до старой оголенной древесины. В отличие от многих других садовых растений, она плохо образует новые побеги на одревесневших стеблях. Из-за этого слишком радикальная обрезка может привести к отмиранию отдельных веток или даже всего куста.

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При этом для долголетия лаванды важна не только обрезка. Растению нужно солнечное место и хорошо дренированная почва, поскольку застой воды, особенно зимой, может вызвать загнивание корней.

Регулярный уход значительно повышает шансы лаванды на долгую жизнь и помогает каждый год получать обильное ароматное цветение.

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