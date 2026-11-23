Толщина куриной грудки важнее времени жарки, потому что тонкий край прогревается быстрее толстой середины. Выровняйте филе перед жаркой и снимайте его со сковороды, когда температура в самой толстой части достигнет безопасных 74 °C.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно приготовить куриную грудку, чтобы она была с корочкой.

Как выровнять филе перед жаркой

Положите грудку плашмя на доску и накройте пищевой пленкой. Плоской стороной кухонного молотка легкими ударами расплющивайте самую толстую часть, пока по толщине она не приблизится к остальной части куска. Тонкий край оставьте как есть: если отбить и его, разница в толщине сохранится.

Если грудка слишком толстая, ее удобнее разрезать. Придерживайте филе ладонью сверху и ведите нож с толстой стороны параллельно доске. Разрежьте кусок до конца, чтобы получить две более тонкие пластинки, или оставьте их соединенными с одного края и раскройте, как книгу. Если после разрезания где-то осталось утолщение, слегка отбейте только этот участок.

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Как измерить температуру внутри грудки

Вводите щуп термометра сбоку, параллельно поверхности сковороды. Направьте его в самую толстую часть так, чтобы кончик оказался примерно посередине между верхом и низом филе. Не касайтесь щупом сковороды: контакт с горячим металлом исказит показания. Подождите, пока цифры на дисплее перестанут меняться.

Если термометр показывает меньше 74 °C, оставьте филе на огне и позже снова измерьте температуру. Если рядом есть еще один толстый участок, проверьте и его: ориентируйтесь на более низкое показание. Между измерениями мойте щуп, если он контактировал с недоготовленным мясом.

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Если жарите несколько грудок одновременно, проверяйте каждую отдельно. Даже куски, которые легли на сковороду в один момент, могут прогреться за разное время. Те, что уже достигли нужной температуры, переложите на чистую тарелку, а остальные оставьте дожариваться.

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